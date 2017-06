Lena Dunham apoya el ‘body positive’ con un desnudo

Lena Dunham, la creadora y una de las protagonistas de la serie Girls es conocida por su activismo feminista y su apoyo a la lucha por la auto aceptación de la mujer y su cuerpo.

De hecho, cuando hace poco protagonizó una portada por su evidente reducción de peso se enfadó porque es algo con lo que siempre ha estado en contra.

Ahora, sigue esa lucha y lo hace con un desnudo que muestra su cuerpo tal y como es. Eso sí, con unos emoticonos que rezumen ese sentido del humor del que hace gala y que son imprescindibles para que la red social no censure la foto.

Pero el mensaje está claro. “Sólo quería compartir que una de las razones por las que amo @eatingboys me ha inspirado tanto es por la manera en que mezcla humor y sexualidad”, explica.

“Pasé muchos años amando mi cuerpo pero creyendo que no era posible que otros lo amaran”, confiesa, “su único propósito era ser carne de cañón para chistes”.

Una situación que pasan muchas mujeres que no cuentan con un cuerpo 10 según los cánones de belleza que habitualmente reinan en las pasarelas.

“Interpreté el insulto como nadie más podía. No me arrepiento de nada, así es mi arte y mi verdad”, añade, “pero ahora, a los 31 años, después de haber atravesado un infierno con mi salud… Me siento profundamente cómoda con la idea de que estas peras y este tarro de miel son buenos, que hacen reír a la gente…”.

Está claro que la actriz no está dispuesta a abandonar su lucha y que, aunque el ‘body positive’ cada día tiene más adeptas todavía es una batalla perdida.