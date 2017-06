¡Siempre con gafas!

Mucho pragmatismo y poco famoso.

Necesitabas referencias reales que lleven gafas de sol, ¿verdad?

Pues bien, no tienes nada más que buscar el nombre de cualquier famoso durante este verano y descubrirás, que ellos también las llevan.

Para ellos la razón práctica es la necesidad de pasar inadvertidos, de que no le pidáis esa foto y de que les dejes tomarse su paella tranquilo, que para eso han viajado desde Hollywood a Marbella. Es irónico.

De hecho, son decenas de marcas las que usan a los famosos más mediáticos como imagen de sus marcas.

Especialmente en el mundo del deporte como las Oakley de Alonso o la antigua relación de Jorge Lorenzo con Hawkers.

Menos Rafa Nadal que es demasiado humilde para llevarlas.

Palabra de famoso.

Tus RRSS lo exigen

Tus amigos llevan más de 5 años disfrutando de tu cara todos los días en las redes sociales, por eso no va mal incluir algún cambio de vez en cuando.

Unas buenas gafas pueden sumar tantos likes como quieras, haznos caso.

Y es que de la misma forma que la playa o la montaña nos dan razones lógicas para hacer uso de ellas, las redes sociales también.

Además te servirá para que no se te vea tan rojo como Sebastián de La Sirenita después de tu primer día de playa y tu irresponsable “Yo no me hecho crema nunca, si no me voy a quemar…”