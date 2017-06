LOS40 te traen a Imagine Dragons en un concierto exclusivo

LOS40 te trae a Imagine Dragons en un concierto íntimo (¡y gratuito!) el próximo seis de julio en Madrid. El notición lo daba Xavi Martínez este martes en directo en LO+40.

La banda de Las Vegas estará presentando sus nuevas canciones en un show exclusivo en el Teatro Barceló de la capital, dos meses antes del arranque de su gira mundial, previsto para septiembre de 2017.

Los artífices de éxitos como Radioactive, On top of the world y Demons, entre otros, lanzarán el próximo veintitrés de junio su tercer trabajo discográfico, Evolve, del que ya conocemos singles como Believer o Thunder.

Permanece atento a LOS40 para saber de cómo conseguir tus invitaciones

Tras un merecido descanso en 2015, Dan Reynolds y los suyos empezaron a trabajar en su nuevo disco en septiembre del año pasado y ya están listos para presentarnos al sucesor de Smoke + Mirrors.

Imagine Dragons lleva casi una década proporcionándonos poderosos temas de rock épico, con un regusto marcial y creciente. En esta misma línea está Believer, el primer anticipo de Evolve, o la adictiva Thunder, que es hasta la fecha uno de los sencillos más potentes de su nuevo material.