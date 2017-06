15 ocasiones de nuestro a día a día que sin música no serían lo mismo

El 21 de junio es una fecha de celebración para todos los que amamos la música, esa banda sonora de nuestras vidas a la que no siempre le damos la importancia que tiene.

¿Te has planteado en alguna ocasión cómo sería tu vida sin música? Desde luego, muy diferente. Se cuela en muchos momentos de nuestro día a día sin apenas darnos cuenta.

Pero hoy nos hemos propuesto darle el lugar que se merece. Hemos querido hacer un ejercicio de reflexión para darnos cuenta de lo necesaria que es la música para que vivamos cada momento de la mejor manera y sacándole el máximo partido.

Estos 15 momentos de nuestro día a día no serían lo mismo sin música y no te quedará más remedio que darnos la razón. Podríamos hablar de muchos más pero tampoco queremos aburrir, la idea queda clara.

#1. MOMENTO ‘WAKE UP’. Suenan el despertador a primera hora y el día será mejor si en lugar de esa alarma irritante suena la canción del momento que nos da el subidón suficiente para empezar el día de buen humor.

#2. MOMENTO RUNNING. Ahora que hace calor, lo mejor es salir a correr a primera hora y seguro que el esfuerzo será mayor si no tienes una buena playlist para amenizar el paseíto mañanero. ¿Qué haríamos sin LOS40 Runners?

#3. MOMENTO DUCHA. Llega el momento de la ducha y no es lo mismo si no pudiéramos cantar la canción que martillea nuestra cabeza a todo volumen mientras el agua fresquita nos libra del calor. Hay que soltar adrenalina a todo pulmón.

#4. MOMENTO TRASLADOS. Sí, es verano pero todavía hay muchos que tienen que ir a estudiar o trabajar y el trayecto en transporte público o el coche no es lo mismo si no podemos ir escuchando la música que nos hace disfrutar del camino antes de meternos en faena.

#5. MOMENTO ‘AMA DE CASA’. Ya sea él o ella pero por muy verano que sea hay que seguir haciendo las labores de casa que para esas no hay vacaciones. ¿Y qué sería de nosotros sin música para poder convertirnos en el Tom Cruise de Risky Bussiness mientras barremos? Sin duda, sería tedioso y aburrido.

#6. MOMENTO SERIE. Sí, es inevitable para todos los que están enganchados a una serie no buscar un momento a lo largo del día para tragarse algún capítulo. ¿Crees que sería igual sin poder escuchar esa sintonía de Narcos tan reconocible o, incluso, la de Las chicas del cable?

#7. MOMENTO TERRACITA. Con este buen tiempo lo de ir de terracitas se convierte casi en un imprescindible para tener la sensación de que disfrutas del verano aunque sigas trabajando. Y, claro, no sería lo mismo si no pudiéramos escuchar el Despacito de Luis Fonsi. ¿Qué íbamos a hacer sin canción del verano que compartir con todos los mortales?

#8. MOMENTO DENTISTA. Ir a que un odontólogo te revise la boca no es uno de los momentos más agradables. Pero imagínate si encima, mientras te toca esperar no puedes escuchar el típico hilo musical, ¿qué criticarías a la salida? Además, nos guste más o menos, nos ayuda a relajarnos, mejor escuchar a Michael Bolton que no el ruido de los aparatos del dentista.

#9. MOMENTO PISCINA. Con tanto calor se hace necesario ir a refrescarse un rato a la piscina. Ese lugar lleno de niños que no paran de gritar y tirarse globos de agua entre risas escandalosas. ¿Qué haríamos si no pudiéramos evadirnos con la música que escuchamos a través de nuestros cascos?

#10. MOMENTO COCINA. Va llegando la hora de la cena y te toca cocinar. Una buena ocasión para ponerte ese disco que te motiva, te relaja y hace del momento cocinar una ocasión de disfrute. No te saldría igual la ensalada fresquita sin la música que te da inspiración.

#11. MOMENTO RELAX. Después de un día duro de calor y trabajo llega el momento de relajarte y de dedicarte un tiempo para ti y la mejor forma de conseguirlo es ponerte esa música que logra hacerte olvidar lo malo del día. ¿No lo has probado? Desterrarás todo el mal rollo.

#12. MOMENTO NIÑOS. Si eres de los que compartes vida con esos seres diminutos llenos de energía que no hay modo de tranquilizar y cansar, seguro que sabes lo bueno que es darles una buena sesión de música animada para que no paren de bailar y, finalmente caigan rendidos. ¿Qué haríamos sin una Shakira que les acabe agotando?

#13. MOMENTO PRIME TIME. Llega la hora de despejar la mente con un poco de tele. Pero, horror, si no hubiera música no tendríamos la posibilidad de distraernos con Tu cara me suena o alucinar con el talento de La Voz y, ni siquiera podríamos soñar con ver de nuevo Operación Triunfo. ¡Horror!

#14. MOMENTO INTIMIDAD. Sí, también en esos momentos de intimidad con tu pareja es necesaria la música. ¿Quién no pone una baladita de alta intensidad para ambientar el momento o un temazo super sexy para subir la temperatura?

#15. MOMENTO FINAL. Llega la hora de despedir el día y no hay nada mejor que hacerlo como cuando lo empezaste, con una canción de esas que más te gustan para irte a dormir relajado y con una sonrisa en la cara.