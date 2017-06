Se retira el actor más laureado de Hollywood

Después de 35 años desde su debut en la gran pantalla (Gandhi, 1982, aunque apareció sin acreditar en una película de 1971), Daniel Day Lewis ha decidido anunciar su retirada como actor: se retira El último mohicano.

En todo ese tiempo podríamos pensar que Daniel Day Lewis ha protagonizado centenares de películas pero si quitamos sus papeles en TV movies el intérprete sólo ha aparecido en los créditos de 20 largometrajes.

Y pese a ello es el actor más laureado de la historia de Hollywood habiéndo conseguido tres Óscar en la categoría de Mejor Actor por Pozos de ambición, Lincoln y Mi pie izquierdo.

Pero tal vez sus películas que mas popularidad y tirón comercial tuvieron fueron Gangs of New York, En el nombre del padre, El último mohicano, La edad de la inocencia, El crisol o The Boxer.

Nacido en Londres (Inglaterra, Reino Unido) en 1957, Daniel Day Lewis acaba de cumplir los 60 años y lo ha celebrado confesando "que no trabajará más como actor" según explica en un comunicado publicado en Variety.

Su última película será Phantom Thread cuyo estreno aún no ha sido confirmado pero hemos querido despedirnos con las imágenes de sus películas más icónicas.