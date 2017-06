Hilary Duff, ¿reniega de Lizzie McGuire?

Puede que a día de hoy no sea la estrella que fue hace diez años, cuando no había semana en la que no escuchásemos hablar sobre ella, pero Hilary Duff se aleja mucho de ser un juguete roto como otros actores de su generación.

Hilary, al igual que Miley Cyrus o Selena Gomez, también fue una chica Disney. La actriz protagonizó de 2001 a 2004 la exitosa serie Lizzie McGuire. Todo un éxito de la cadena que llevó al estrellato de manera precipitada a Hilary Duff. ¡Con película incluida!

Ahora, dieciséis años después del estreno de la serie, parece que Hilary Duff se alegra de haber dejado atrás aquella época.

“No echo de menos a Lizzie McGuire. No lo hago, pero me encantó ser ella y me preparó para todo aquello que vino después”, declaró la actriz en Good Morning America cuando le preguntaron por la popular serie.

Pero, Hilary también tiene palabras bonitas para aquel personaje que la lanzó a la fama: “Creo que como a todos, la serie nos vino bien en ese momento de nuestra vida. Le debo mucho. Estaba totalmente ligada a ella (a Lizzie), la amaba y me era muy fácil simpatizar con ella, pero estoy muy contenta de haber seguido adelante”.

A día de hoy Hilary continúa trabajando como actriz en series como Younger, que va ya por su cuarta temporda. Además, compagina la interpretación con su trabajo como empresaria. En LOS40 nos preguntamos, ¿para cuándo volver a lanzar su carrera musical?