Do you remember? 10 cosas que se hacían en los conciertos y ahora han pasado a la historia

4. Descubrías canciones en los conciertos...

Ahora lo normal es que te las sepas todas gracias a internet. Incluso aquella que el artista, tal vez, ha interpretado solo en directo, está disponible en YouTube.

5. Mechero vs. móvil

Pero si hay algo que ha cambiado el paisaje de los conciertos es la sustitución de mecheros por móviles en esos momentos de clímax en los que el artista está interpretado la balada más emotiva de su repertorio. El quemarse el pulgar por sostener el encendedor es viejuno, viejuno.

6. Solo mirabas (y no grababas ni instagrameabas)

El uso del smartphone no solo ha sembrado los auditorios de luces más blancas y tecnológicas; también ha despertado nuestro afán por registrar todo con sus cámaras. Se trata una práctica que no gusta a algunos artistas, quienes consideran que la gente ha dejado de disfrutar del show 'en directo', para hacerlo a través de la pantalla de su móvil. Si antes se miraba todo sin filtro, también es cierto que había que esperar al día siguiente (a la crónica del periódico o a la de los amigos) para saber qué había ocurrido en un show. Hoy las redes están llenas de flashes de información instantánea.

7. Como sardinas en lata

Hasta hace no mucho, aventurarse en la primera fila de un concierto constituía una aventura de alto riesgo por la estrechez y la alta tasa de ocupación por centímentro cuadrado. Las nuevas normativas de aforo de las salas han conseguido que el que se encuentra a tu lado no esté, literalmente, casi subido a tu chepa. ¡Pero si uno está a sus anchas! 8. Salías con olor a humo...

¿Qué era un concierto sin tabaco? Algo impensable. Sin embargo, aquello terminó con la ley antitabaco de 2006. 9. El que estaba a tu lado nunca era menor y su padre no estaba detrás

En la década anterior, la entrada de los menores a conciertos estaba vetada en muchas comunidades. Sin embargo, en los últimos años esto ha ido cambiando. Actualmente, Cataluña permite la entrada libre a mayores de 16 años, y con acompañante a los menores de esas edad. En Madrid, desde 2015 se permite la entrada a menores de 18 con acompañante. Los menores deben ser identificados de algún modo para que no se les venda alcohol. 10. Llevar alguna voz o sonido enlatado era considerado un fraude

Hay que remontarse a los 90. Aunque la música electrónica ya hacía estragos, todos coincidían en las dificultades que entrañaba trasladarla al directo. Eran tiempos en los que un concierto se entendía como un espectáculo de guitarras e intrumentos orgánicos. En ese escenario, un David Guetta levantando las manos de su mesa durante su actuación mientras la música seguía sonando hubiera hecho que fuera visto como un impostor.

