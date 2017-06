¿De qué habla Shakira en ‘Amarillo’? ¡Desciframos el tema!

Amarillo es uno de los temas que más han gustado del último disco de Shakira, El Dorado.

Al igual que Me enamoré, este tema es un claro mensaje de amor directo a Gerard Piqué. ¿Por qué lo sabemos? Por todas estas pistas.

La canción empieza con dos preguntas muy claras: ¿qué será lo que fabricas tú? ¿Lo que te hace tan especial?

Tras ellas, Shakira sigue cantando frases del tipo "cuando hablo o pienso en ti es imposible ser imparcial".

Todo son mensajes de amor a su pareja, unas confesiones que despejan cualquier tipo de duda en el momento en el que dice "t'estimo"

Este "te quiero" en catalán es una alusión directa a Piqué, una declaración de intenciones que sigue con metáforas muy bonitas relacionadas con los colores.

"Amarillo, me tienes en los bolsillos. Morado, ya me olvidé del pasado. En rojo, porque me sangran los ojos de llorarte cuando no estás a mi lado. Celeste, cueste lo que me cueste. Dorado, por que no pienso perderte. Tu amor es un arcoiris de colores y me muero por tenerte".

Así es como Shakira define el amor que siente por Piqué, como un arcoiris de colores con los que alcanza la plenitud y la felicidad.

No contenta con tanta poesía, Shak aún le dedica alguna frase más como "con tu sonrisa angelical llenas la habitación de luz", versos con los que desnuda su alma y muestra la admiración hacia su pareja.