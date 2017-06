No sabía bien que pensar de este Arms cuando fue anunciado y en esos casos lo mejor es “callar y esperar”. Ya ha llegado y la gente de Nintendo ha arreglado las cosas para que pueda invertir algunos ratos de mi vida en él.

Arms es ‘casual’ y ‘hardcore’ a la vez.

Esta versión cargada de ‘muelles’ de Punch Out es mucho más entretenida y adictiva de lo que pueda parecer desde fuera. En primer lugar (desechando el control por movimientos), cualquiera puede saltar al combate y sentirse válido en el juego. “Arms” pide movimiento constante a base de saltos y deslizamientos y un buen ‘timing’ a la hora de soltar un puño (o los dos). Toda la ciencia en los combates de Arms queda reducida a encontrar el timing perfecto para pillar y no ser pillado.

Los diez personajes iniciales del juego tienen características y movimientos propios y diferentes tipos de guantes que se convierten en armas especiales y únicas (amén de una velocidad y una capacidad de generar más o menos daño), pero todos comparten el mismo desplazamiento, los ‘agarres’, que son letales en el juego y la posibilidad de cubrirse y lanzar golpes con efecto, así que si controlas un personaje, controlas al resto.

Así a bote pronto, me sale describirlo como un híbrido entre “Punch Out” y “WindJammers” (aquel famoso juego de Neo Geo de combates de disco, en los que todos se desplazaban a base de deslizamientos también). Un juego arcade, chapado a la antigua, pero con muy buenas maneras y un apartado artístico delicioso (la verdad es que Punch Jammers habría sido buen título también; mejor que ARMS, no?).

El mensaje es que lo que puede resultar atractivo en un principio y accesible para todos, tarda poco en convertirse en un juego que pide entrenamiento y dominio del control.