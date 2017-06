¿Tienes planes para esta noche? No los hagas. Lana del Rey te invita a su cumpleaños. Eso sí, igual te pilla un poco lejos...

La cantante, que este miércoles ha cumplido 32 años, está de enhorabuena. Nuevo trabajo a punto de salir del horno (verá la luz el 21 de julio), conciertos (y no en cualquier sitio: Coachella), estreno de videoclips... y todo gracias a sus fans. Y en agradecimiento, los invita a un fiesta pública que celebrará este jueves por la noche a un bar de Los Ángeles.

Lo ha anunciado por Instagram, pero, misteriosamente, ha eliminado la publicación horas después. ¿Teme que se masifique?

"Lana del Rey os invita a su maldito cumpleaños", escribía. Pero, lo más importante: ¿ella estará? Una fuente cercana a la cantante ha confirmado a Pitchfork que sí, que allí estará la cantante de Summertime Sadness.

Cuarto disco en camino

El próximo 21 de julio verá la luz Lust For Life, el cuarto disco de la cantante. La cantante ha revelado a la BBC que será el álbum más largo de su carrera hasta el momento: el disco cuenta con 18 pistas, de las que ya conocemos Love (en la que colabora The Weeknd), Woodstock in my mind y Cherry.

"Es un trabajo más acústico, pero el sonido oscuro que tiene es similar al de Born to die", ha explicado. ¿Tocará alguno de sus nuevos temas en la fiesta de cumpleaños?