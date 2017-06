Liam Payne le enseña "su ingrediente secreto" a Jimmy Fallon

No era la primera vez que Liam Payne pisaba el plató de The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. La última vez que lo hizo no estaba solo: se sentó en el sofá de las estrellas con sus compañeros de One Direction.

Este miércoles, Liam Payne, volvió a la NBC, pero solo. Era su debut televisivo en una carrera en solitario que ya ha inaugurado con Strip that down, su primer single.

Y apareció en dos tramos. En el primero estuvo acompañado. Con Ashton Kutcher, Vanessa Hudgens, Mario Batali y el propio Fallon protagonizaron el sketch de "Ingrediente secreto", en el que intentan averiguar cuál es el ingrediente secreto del programa.

Pero el ingrediente secreto lo mostró el propio Payne, el encargado de ponerle la banda sonora al programa: con una pantalla de fondo y atreviéndose con la coreografía, interpretó en directo su single. Y ahí está el secreto: Payne no necesita playback. ¡Dale al play arriba y escucha su actuación!

Desfile de ex-One Direction

Liam Payne es el último de los miembros de One Direction en pisar The Tonight Show en solitario.



Durante el último año, Jimmy Fallon ha sido el artífice del debut televisivo de Zayn Malik, el primero en buscarse las castañas fuera del quinteto, Louis Tomlinson, que presentó en directo Just Hold On con Steve Aoki, y Niall Horan, que sacó su guitarra por la tele en junio...

Y Harry Styles, que pisó el programa hace unos meses:

