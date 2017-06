Zayn Malik revela los problemas que tiene en los aeropuertos por ser musulmán

Que Zayn Malik triunfe, primero como miembro de One Direction y ahora en solitario, no le ahorra problemas. El cantante ha confesado en una entrevista al periódico londinense Evening Standard que en cada vuelo sortea controles extra en los aeropuertos por su origen musulmán.

Monday #zaynxversus Una publicación compartida de Zayn Malik (@zayn) el 17 de Jun de 2017 a la(s) 12:39 PDT

"La primera vez que fui a Estados Unidos pasé tres controles de seguridad antes de subirme al avión. Primero dijeron que me habían seleccionado de forma aleatoria, luego que pasaba algo con mi nombre, que hacía aparecer algo raro en el sistema... Cuando aterricé, fue como una película. Me retuvieron durante tres horas, preguntándome cosas muy raras. Tenía 17 años, era mi primera vez en Estados Unidos, tenía jet lag y estaba muy confundido. Me pasó lo mismo la siguiente vez que viajé allí", ha contado Zayn Malik.

El cantante no solo viaja por trabajo, ya que está prácticamente afincado en Nueva York, donde vive su novia, Gigi Hadid.

happy birthday to my everything ❤️ Una publicación compartida de Zayn Malik (@zayn) el 23 de Abr de 2017 a la(s) 9:32 PDT

Zayn Malik nació en Bradford, Reino Unido, y se creó en el seno de una familia musulmana (su madre se convirtió al islam después de casarse con su padre, de origen paquistaní). Es muy cauto al hablar del clima político y social que se respira en Reino Unido y del aumento de la islamofobia después de los atentados de Londres y Mánchester.

"No sé cómo analizar la psicología que lleva a alguien a hacer algo así. Me gustaría que el mundo sintiera más amor y que se preocupara más por los demás", ha declarado.