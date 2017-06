¿Sabes qué cantante es este muñeco?

Viendo esta imagen suponemos que nunca sabríais quién es el músico que representa este muñeco Lego así que ahí van un par de pistas: es británico y lo está petando ahora mismo. ¿Ya? Claro, Ed Sheeran.

Resulta un poco complicado acertarlo sin las pistas porque no es una versión muy realista del responsable de éxitos como Shape of you o Castle on the hill.

Pero la iniciativa nos encanta: Legoland Windsor han recreado la actuación que Ed Sheeran ofrecerá este fin de semana en Glastonbury 2017, uno de los festivales más esperados del año en UK.

Para la recreación de la 48ª edición de Glastonbury en formato Lego han utilizado casi 10.000 piezas de las que más de 5000 se han usado para recrear el escenario con forma de pirámide.

Ed Sheeran será cabeza de cartel junto a Radiohead y Foo Fighters a quienes también se puede ver en la recreación.

La gran pregunta es: ¿Cuánto tiempo habrán invertido en hacer esta recreación?