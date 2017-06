North West cumple 4 años: Nos chifla la hija mayor de Kim Kardashian

Cuando tu madre es Kim Kardashian y tus apariciones públicas se han contado por miles desde el día de tu nacimiento es complicado llegar a la edad de cuatro años sin que todo el mundo tenga algo que decir. Algo así es lo que le pasa a North West con la diferencia que ni siquiera la llegada de Saint West, su hermano pequeño, ha conseguido desplazarla del foco mediático.

Easter 2017 Una publicación compartida de Kim Kardashian West (@kimkardashian) el 16 de Abr de 2017 a la(s) 7:24 PDT

Ser la hija de dos iconos de la moda como son Kanye West y Kim Kardashian también tiene su parte positiva. Con tan solo cuatro años, que cumplió el pasado 15 de junio, la primogénita de la pareja más mediática del mundo (con permiso de Beyoncé y Jay-Z) ha conseguido erigirse en un icono de estilo infantil.

Aunque en un principio la elección de la ropa de la niña hizo hasta que se promoviera un movimiento de liberación de North West lo cierto es que, con el paso de los años, las cosas han cambiado.

Besties Una publicación compartida de Kim Kardashian West (@kimkardashian) el 16 de Jun de 2017 a la(s) 4:47 PDT

Los diseñadores amigos de mamá confeccionan vestiditos a su medida y a ella la sacan todos los paparazzí pues desde que cumplió los dos años de edad sus apariciones en Keeping up with the Kardashians han sido de lo más habituales.

Eso sí, desde que su madre sufrió el atraco en París que dio la vuelta al mundo, sus apariciones se suman con cuentagotas y ya no podemos disfrutar de sus alocados looks tanto como nos gustaría.