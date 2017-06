Justin no volverá a cantar en español

Dicen nuestros abuelos que los experimentos casi siempre son mejor con gaseosa, de hecho gracias a este dicho nació el tinto de verano, pero también la colaboración del señor Bieber en Despacito. Algo a analizar.

Como puedes ver puede que el post no sea muy científico, pero sí útil. Aquí tienes los 8 motivos por los que Justin abandona la lengua de Cervantes:

1. No hacer el ridículo: Llámanos locos pero debería poder cantarla en directo, que para eso es cantante. Pero tú Justin no te ralles, tú a lo tuyo.

2. Conflictos Internacionales: Tampoco es plan de crearle un cabreo a Donald Trump y que esto acabe en tercera guerra mundial cuando se entere de que Bieber es canadiense. Por eso le fallaban las cuentas de los presupuestos.

3. Mantener las amistades: Vale que él es Justin Bieber pero salir de fiesta o encontrarte con Daddy Yankee y “Foooonsi”, tiene que molar. Además, que descubran que tu parte era teatro tampoco creemos que les mole.

4. Puede anunciar su retirada: Son estrellas mundiales y cualquier acto les puede dar publicidad o promocionarlos. Una rueda de prensa para anunciar que se retira del español como idioma, sería todo un bombazo.

5. Por respeto a la macarena: La macarena había sido el último hit en español en conquistar el numero uno de Estados Unidos. Con la inclusión de Justin en Despacito llegó a igualar este record, pero Justin sabe que Los del Rio se merecen un respeto

6. Porque no sabe: Seguramente este es el eje central sobre el que gira la idea de que el joven más rico del mundo, no vuelva a cantar en español, seguid llamándonos locos pero puede que este pequeño hándicap sea clave.

7. Está harto de la canción: Aquí Bieber ha bajado a la tierra junto a los mortales y se ha sentido como el resto de los humanos, ¡harto! Así que es probable que repudie el español y se una a Trump en una cruzada anti españoles allá por dónde vaya.

8. Liga igual: El joven ha hablado consigo mismo y se ha dado cuenta de que sigue ligando igual, algo que le ha dejado algo dolido ya que creía que al tener ese toque latino ligaría más.

Así que sorry, pero prácticamente podemos anunciar que jamás volveréis a ver a Justin cantando en español.

O sí.

Veremos.