El emoji del ‘colega de la sal’ tendrá que esperar

Esperamos que la próxima actualización traiga hasta nuestros móviles el emoji de Salt Bae aunque si de nosotros dependiera no sólo se trataría de un emoji sino de toda una serie.

Algunos usuarios ya nos dieron hace unos meses algunas ideas pero las posibilidades son infinitas: salt bae con los ojos de corazón, salt bae serio, salt bae tirando sal, salt bae echando sal al filete...