El 'no handicap' del Fifa y la reacción de los usuarios en las redes

Si sois de los que alguna vez os habéis quedado boquiabiertos o habéis soltado alguna maldición con lo que os ha pasado jugando online o vs CPU al Fifa, esta noticia es para vosotros.

Hace unos días, Eurogamer contactó con Matt Prior, director creativo de Fifa, y le realizó la pregunta que a todos se nos ha pasado por la cabeza alguna vez: ¿Existe el handicap en Fifa?

"Es algo que me preguntan a menudo. ¿Hay algo relacionado con scripts y cosas predeterminadas en los partidos? Os puedo asegurar que no, no existe nada así. Es simplemente fútbol. Las cosas que pasan en el fútbol" explicó el responsable de la saga.

La respuesta no ha terminado por convencer a los gamers y menos a los que hace unos días vieron como un usuario de Reddit publicaba algunas líneas de código en las que se contemplaban distintas posibilidades en los últimos minutos.

Más allá de que exista o no exista recordad que, a pesar de que a nadie le gusta perder, esto es un juego y que lo importante es disfrutar con el mando en las manos.