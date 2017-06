Acusan a Ariel Winter de pagar un sueldo a su novio y… ¡Estalla!

¿Qué tiene Ariel Winter que siempre encuentran algo por lo que criticarla?

La actriz de Modern Family ha encontrado en Instagram su medio para desahogarse cuando considera injusto lo que dice la prensa sobre ella.

En más de una ocasión ha contestado, vía redes, a los que la acusaban de estar gorda o de exhibir demasiado su cuerpo.

Ahora, ha vuelto a contestar pero las acusaciones son diferentes. Star Magazine asegura que la actriz paga un suelo a su novio, el también actor Levi Meaden, para que ‘cuide de ella’.

La pareja vive junta y Ariel reconoció en el programa de Jimmy Kimmel que es “la peor prototipo de esposa”. Pero parece que les va bien y que lo que ella no es capaz de hacer, lo hace su chico.

“Mi novio y yo vivimos juntos, él cocina”, contó en aquel programa, “no sé cocinar. Él se encarga de todas las cosas manuales. Es genial, hace todo eso. Yo, de vez en cuando, puedo hornear un bizcocho, de calabaza y manzana”.

Aseguró que al margen de los pasteles, él hace el resto de las tareas de la casa pero, eso no signifique que le pague por ello.

Meaden es actor y hemos podido verle en series como Aftermath y The Killing, así que, Ariel ha estallado ante estas acusaciones.

“Star Magazine, obviamente, no es una fuente de buena reputación, es una revista basura, pero, de verdad”, aseguraba en Instagram, “¿cómo se atreven a inventar cosas de las que no tienen ni idea?”.

Winter no ha dudado en defender en su chico y desmentir las informaciones. “Nunca pagaría a mi novio ningún tipo de sueldo, ni él lo aceptaría si se lo propusiese. Él compra sus propias cosas ya sea para mí o para él, y lo da todo en nuestra relación”.

Está claro que, aunque quizás ella goce en estos momentos de más popularidad que él no significa que tenga el mando en casa. “No mantengo a nadie y no necesito que nadie me mantenga a mí. Él tiene una carrera plena (incluyendo un proyecto nuevo que es muy grande) y trabaja duro para eso. No es simplemente el novio de alguien. Así que, si no nos conocen, no comenten”, terminaba diciendo.

Problema compartido

Parece que los problemas con esta publicación son comunes entre sus compañeros de reparto en la serie.

Sofía Vergara fue otra de la que sufrió las consecuencias de una noticia falsa. El pasado mayo, la revista aseguraba que tras 17 meses de matrimonio con Joe Manganiello, su relación se había roto.

Su reacción fue similar a la de Ariel Winter pero más escueta y contundente. Subió la portada a su Instagram y un mensaje muy directo: “El editor de esta revista es un idiota”.