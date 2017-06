Diez canciones con las que triunfarás en las BBC

Llega el verano y con él la época de bodas, bautizos y comuniones (BBC). Es probable que tu hermana te encargue hacer la playlist de la celebración y tú no sepas ni por dónde empezar.

Sabemos que hacer de DJ es complicado y triunfar delante de tu familia puede ser un verdadero suplicio.

Si crees que tu cuñado, que es un quiquis miquis, va a ponerte pegas con las canciones que has elegido. Te proponemos una lista con la que saldrás por la puerta grande de la iglesia, ¡vas a triunfar!

La Macarena – Los del Río

Un clásico en toda celebración que se precie. La bailó hasta el mismísimo Bill Clinton en la Convención Demócrata de 1996.

Su éxito ha llegado a nuestros días y desde hace un año podemos disfrutar de su versión en reggaetón con Gente de Zona.

¡Alegría Macarena!

Saturday Night - Whigfield

Es uno de los himnos de los noventa y su baile aún se ve en muchas de las discotecas de nuestro país.

Reconócelo, no te sabes la canción pero se te escucha cantar lo de “Saturday Night badabada badabadá”.

You're the one that I want – Grease

Una de las veteranas de esta lista pero se mantiene fresca como una lechuga. Cuando suena en una boda os montáis vuestro propio Furor y lucháis por equipos de chicos contra chicas.

Hay Que Venir Al Sur - Raffaella Carrà

No importa si estás en Andalucía o en Asturias, te encanta y punto. Cuando la noche se va animando llega Raffaella Carrá con sus movimientos de cadera y subirá la temperatura de todos los presentes.

Sugar sugar – The archies

Cuando tu pareja te llama honey te derrite y eso es lo que conseguirás escuchando esta canción mientras bailas acompañado de quien más te gusta.

Si sigues soltero/a te enamorarás de quién te saque a bailar. ¡De una boda sale otra boda!

A quién la importa – Fangoria

Puestos a disfrutar, en una boda, bautizo o comunión, llegará el momento en que te desates y te de todo igual. En ese momento llegará Fangoria con su canción estrella y te quitarás la corbata, o los tacones.

Thinking out loud – Ed Sheeran

Es la más romántica y amorosa de todas las que existen. Si escuchas esta canción sólo podrás hacerlo en una boda. No es muy recomendable para bautizos o comuniones.

Sarandonga – Lolita

Los Flores llevan en la sangre la celebración y para boda multitudinaria la de Lolita. Si hubiese existido esta canción en los ochenta, Lola Flores no hubiese dicho eso de “si me queréis irse”.

No sabemos si comeréis arroz con bacalao como dice la canción, pero esta canción no puede faltar.

El venao – Los cantantes

Puede ser el preludio de lo que pase en el recién estrenado matrimonio o de lo que pueda haber pasado en ambas despedidas de soltería.

Mejor baila y no pienses.

Paquito el chocolatero – King África

Este clásico español que fue reformulado por King África en 2008 te hará subir al tren literalmente.

Pero cuidado, si eres el propietario de un restaurante ten cuidado porque algún que otro simpa ha salido de esta canción.

Así que ya lo sabes, no sudes si te encargan la playlist y no pongas excusas para no ir a la boda (que tengas la gripe en agosto no cuela). Te hemos dado las claves del éxito y toda tu familia te lo agradecerá.

Y sino siempre puedes sintonizar online LOS40 NÚMEROS 1 en dónde encontrarás todas las novedades musicales.