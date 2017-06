La prima millenial de Paris Hilton: Instagramer y amante de España

Todos conocemos a Paris Hilton, aquella rica que no solo heredó un imperio hotelero, también creó uno propio entorno a su nombre. La famosa celebritie se convirtió en todo un referente de la cultura pop en la pasada década, pero ahora debe dar paso a las nuevas generaciones.

Una de ellas lleva parte de su sangre. Se trata, nada más y nada menos, que de su prima materna Alexia Umansky. La hija de la hermana de la madre de Paris: Kyle Richards. Para que quede más claro.

Puede que Alexia no haya heredado un imperio hotelero, pero tampoco ha vivido nada mal. Además, ya ha aparecido un reality y es que su madre es una de las protagonistas de The Real Housewives of Beverly Hills.

Con 21 años, Alexia hace lo que cualquier chica de su edad: fiestas en yates, viajar por el mundo y asistir a exclusivas fiestas. Bueno, lo que cualquier chica de su edad millonaria. ¡Eso sí, a diferencia de Paris, ella es más millenial y solo hay que ver su Instagram para comprobarlo!

