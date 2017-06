Phoebe de 'Friends', Krusty el payaso y otros personajes que casi tuvieron su propia serie

En las series siempre hay personajes que tienen mucho más que ofrecer que otros. Nos enamoramos perdidamente como espectadores de sus historias y, aunque la ficción acabe, queremos saber más.

Por ello, muchas veces las cadenas optan por alargar sus tramas más allá de la serie original, creando spin off. ¡Y lo que nos gusta! ¿O acaso no os acordáis de que la serie Aída era un spin off de 7 Vidas?

En Los40 reunimos ocho míticos personajes de televisión que casi tienen su propia serie. ¡Seguro que te hubiese gustado ver más de una!