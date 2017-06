¡Se recorre el mundo para comprobar si sus amigos de Facebook son de verdad!

¿Alguna vez habéis puesto algo en Facebook y no le ha dado a ‘Me gusta’ ni tu madre, que te sigue por pura vigilancia?

¿Acaso no has pensado: cuántas de las personas que me siguen son realmente mis amigos?

La artista Tanja Hollander lo hizo, y después de pensarlo por un tiempo, decidió averiguar la respuesta a esa pregunta, visitando a todos y cada uno de sus 626 amigos de Facebook.

Tanja documentó la experiencia en un épico proyecto llamado “¿Eres realmente mi amigo?”. Visitó cuatro continentes, 12 países, 43 estados de Estados Unidos y fue recibida en más de 400 viviendas.

Yo me imagino a la señora llamando a la puerta con los ojos ensangrentados, un hacha con restos de vísceras sangrantes y un muffing de chocolate en la otra mano diciendo: ¿somos amigos o qué?

Cuentan las malas lenguas que esto ya lo hizo tras su aparición en Sálvame, Ángel Garó. Miró su lista de amigos, y fue a visitarlos a todos, a los tres, pero antes ya les avisó por teléfono.