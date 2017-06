Un imparable Harry Styles sube a lo más alto de LOS40

No es fácil para alguien que ha formado parte de una boy band de éxito mantener el nivel en solitario; no les fue fácil a los componentes de Take That (excepto a Robbie Williams), mucho menos a los de Backstreet Boys… pero Harry Styles, de One Direction, está haciendo las cosas muy bien.

Tras una recta final de programa muy emocionante, Harry acaba de conseguir el número 1 de LOS40 con Sign of the times, una canción con tintes épicos que remite a los clásicos del pop de los setenta.

Con esta fenomenal canción, Harry ha sido número 1 de ventas en Reino Unido y número 4 en Estados Unidos y España; sin duda el inicio soñado de una carrera como solista.

Los Directioners están de enhorabuena: como parte de One Direction, Harry fue número 1 de LOS40 con Story of my life (2013) y ahora vuelve a conseguirlo con su primer single en solitario.

Y no solo eso, sino que en menos de un año podremos verle en directo en España (en marzo de 2018)… ¡ganazas!