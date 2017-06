Demostrado: el ritmo de Despacito vale para cualquier canción

Maluma, J Balvin, Daddy Yankee, Luis Fonsi, Shakira, Enrique Iglesias o Cali y El Dandee, entre otros, han puesto de moda el reggaeton de manera definitiva en todo el mundo.

La fiebre por el sonido latino está siendo tal que hasta dos artistas británicos como Conor Maynard y Pixie Lott se han propuesto convertir buena parte de los éxitos de la música de los últimos años a este género.

Y lo curioso es que funciona... ¡Mira!

Más de 20 millones de personas han alucinado ya viendo como los dos solistas son capaces de combinar el ritmo de Despacito con canciones y artistas tan diferentes entre sí como Rihanna (Umbrella), Charlie Puth (We don't talk anymore), B.o.B. (Airplanes), Beyoncé (Drunk in love), Sia (Chandelier), Alicia Keys (No one), 5 Seconds of Summer (She looks so perfect), Enrique Iglesias (Súbeme la radio) o Britney Spears (Oops!... I did it again) entre otras...

Conor Maynard y su equipo son especialistas en 'calzar' letras sobre el ritmo de otras canciones y en su canal oficial de Youtube podéis ver sus otras pruebas con 24k Magic de Bruno Mars, I don't wanna live forever de Zayn y Taylor Swift, Shape of you de Ed Sheeran y 2U de David Guetta y Justin Bieber.

Continúa la fiebre por Despacito.

