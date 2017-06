Brisa Fenoy revitaliza la escena pop española con ‘ELLA’

"Siempre he sido Brisa, la modelo que quiere ser cantante". La voz que responde al otro lado del teléfono es la de Brisa Fenoy, una de las artistas más interesantes que nos ha dado 2017.

Tras pasar cinco años trabajando como modelo y viajando por todo el mundo, la gaditana se lanza por fin a editar ELLA. Una canción pop con un sonido muy internacional y la dosis perfecta de R&B, trap y electrónica, que hace casi imposible encasillarla en un solo género, algo que, por otra parte, la hace mucho más excitante.

Seguro que has escuchado a Brisa Fenoy en Lo+40 con Xavi Martínez o en el programa especial de LOS40 Trending que Arturo Paniagua dedicó a nuevos talentos con motivo del Día de la Música. Y es que esta andaluza es una artista auténtica que llega para revitalizar el panorama musical de nuestro país.

La historia de Brisa comienza una calurosa tarde de verano, cuando aún estaba en la barriga de su madre. La suave brisa del mar le dio nombre a esta chica que "cantaba antes de hablar", como ella misma nos cuenta. A los seis años ya iba a clases particulares de música, dos años más tarde ingresa en el conservatorio, donde aprende a tocar el piano.

ELLA es su carta de presentación y aunque aún no tiene fecha para su primer disco sí sabemos que en él no vamos a encontrar las típicas canciones de amor. Mandar un mensaje positivo a los jóvenes, la cooperación y las desigualdades sociales son algunos de los temas que más le preocupan y, por supuesto, formarán parte de su primer trabajo discográfico.

Hablamos con Brisa para conocer más acerca de su debut, que tiene muchas posibilidades de ser uno de los más originales del año.

A los doce años ya componías, ¿cómo eran tus primeras letras?

Empecé a componer a los doce años al piano. Por aquel entonces yo tenía el típico novio de cuando eres pequeñita y cuando me dejó lo pasé muy mal. Tenía que hacer mis cuatro horas de piano diarias, así que empecé a escribir una letra a la vez que tocaba una melodía. En ese momento nació mi primera canción. Todas eran muy de amor y de fantasías con el amor; muy de adolescente. A partir de entonces, siempre que estaba triste sentía la necesidad de componer.

ELLA es tu carta de presentación. Una canción cargada de ritmos, con un sonido super internacional pero cantada en español. ¿Cómo la definirías tú?

Es pop, con un toque latino, un poco étnico... y está en una línea muy fina entre el mainstream internacional y lo alternativo, sobre todo por el videoclip, porque no es muy convencional. Además, es un tema con mensaje para los jóvenes que creo que hacía falta transmitir.

En ELLA encuentro un montón de referentes musicales. Desde M.I.A. a Diplo pasando por Justin Bieber... ¿Cuáles son los tuyos?

Escucho un poco de todo, pero me voy mucho por el R&B, la música latinoamericana. J Balvin me gusta mucho, pero también otros artistas menos mainstream como Bomba Estéreo, Javiera Mena, Calle 13, Residente, La Mala... Por supuesto, también me gusta mucho el sonido Diplo, Skrillex, Justin Bieber... Produje ELLA en un momento en el que estaba en auge el disco de Justin Bieber (Porpuse), entonces está claro que me influyó y por eso lo plasmé así, con ese toque tan internacional.

No oímos todos los días una canción como ELLA. Para mí es una sorpresa y un soplo de aire fresco. ¿De dónde nace tanta creatividad? ¿Qué te inspira?

Yo he estado muchos veranos en Estados Unidos, he mamado mucho la cultura y el pop americanos durante mi adolescencia. Siempre me he sentido muy vinculada a lo anglosajón, me gusta mucho la música electrónica y hacer mi propia música desde casa, con un ordenador, un piano y una maschine. Creo que en España no abundan tanto este tipo de canciones más internacionales cantadas en castellano. Al final, para hablarle a mi país y hablar desde el corazón, para transmitir un mensaje a mi generación y a los jóvenes tenía que cantar en español. Además, me gusta cómo canto en castellano porque le doy un toque muy mío y ya lo iréis viendo en mis próximos temas, que llevarán un poquito de flamenco, de sur, de árabe, de esa mezcla que es Brisa y que vais a descubrir en mi desarrollo como artista.

Me gusta además que este estilo tan innovador venga de una mujer porque da la sensación de que los únicos que arriesgan son los chicos.

Pienso igual y quiero animar a todas las chicas a las que les apasione la música y el arte a que se lancen porque hay un hueco muy grande en el que todas cabemos. Todas podemos colaborar para que este mundo un poco machista se llene de letras en defensa de la mujer, de nuestros derechos a ser auténticas y a ser nosotras. Creo que nosotras somos iguales que los hombres y a través del arte también somos muy sensitivas, intuitivas y es muy guay que pueda haber un hueco para artistas femeninas emergentes.

Además, la producción de ELLA es brutal. ¿Es toda tuya?

Un 80 por ciento de la canción es mía y el otro 20 por ciento es la intervención de un productor que la mejora considerablemente, actualiza el sonido, y le da un toque más actual. Luego se masteriza, se mezcla y el resultado final es ELLA. El 80 por ciento de mis canciones son mías, de mi puño y letra, de mi ordenador y mi piano. Y es como yo más disfruto: haciendo una canción, componiéndola y creándola desde cero, más que cantándola.

Eres una artista muy polifacética, pero ¿en cuál de tus facetas te sientes más cómoda?

En mi sensibilidad, en mi pureza, en mi mensaje, en transformar. Para mí es esencial, desde la música, poder transformar conciencias, ideas... poder mandar mensajes positivos, que ayuden a la gente a estar mejor, a cooperar más y hacer frente a las desigualdades sociales. El tema de las desigualdades sociales me preocupa especialmente y creo que desde el mainstream hay que empezar a tocarlo más. Quiero reivindicar cosas que no me gustan porque tengo ese sentido de justicia muy marcado.