Radiotubers consigue que Cristóbal Soria abrace el madridismo

Sevillista, macareno, tertuliano carismático y tuitstar por la gracia de Dios. Esta sólo puede ser la descripción del único astro del fútbol que no salta al campo: Cristóbal Soria.

El colaborador de El Chiringuito se ha pasado por Radiotubers con ganas de dar mucha guerra. En sólo 2 minutos, les ha regalado un collar de perlas a Cristiano, al Real Madrid y a Tomás Roncero.

Para CR7, obviamente, no sólo tiene bisutería. Hablamos con Cristóbal de su último tweet, uno de los más virales de su cuenta. Toda una sentencia firme para el portugués.

Por vídeos como éste, son muchos los que le piden a Soria que fiche por el equipo youtuber. ¿Pero entra esto dentro de sus planes?

Me dejo llevar por lo que gusta. No es imposible que me abra un canal de Youtube.