Cuando una película viene precedida por un hype durante meses, sin mucha información real respecto a lo que pasa en ella y con una historia detrás peliaguda pueden pasar dos cosas: que guste mucho o que horrorice a la audiencia. A Wonder Woman le va a pasar lo primero, afortunadamente, y te explicamos el por qué.

La cinta dirigida por Patty Jenkins y protagonizada por Gal Gadot tiene una historia peliaguda porque nos presenta a Wonder Woman. Vale, de acuerdo, ya la habíamos conocido en Batman V. Superman pero ahora podremos disfrutar más de dos horas solo con ella.

Ella es una fuerza imparable. Mañana llega a nuestros cines #WonderWoman Una publicación compartida de Warner Bros España (@warnerbrosspain) el 22 de Jun de 2017 a la(s) 11:19 PDT

Y es que Wonder Woman, Diana para los amigos, vive en una isla en la que solo hay mujeres y que se encuentra en una dimensión paralela a la nuestra. Eso podría sacar un poco de la historia pero, realmente, la historia de Diana enseguida llega a un Londres inmerso en la Primera Guerra Mundial.

Será después de que Steve Trevor, al que interpreta Chris Pine, llegue a la isla de casualidad después de que su avión se estrelle. Steve es un espía inglés infiltrado en el bando alemán que intentará por todos los medios que los malos no lancen la bomba definitiva durante la contienda.

Y esos villanos son el General Erich Ludendorff, al que interpreta Danny Huston, y la doctora Isabel Maru, a la que interpreta Elena Anaya y a la que pronto podrás escuchar en nuestra entrevista. Dos villanos de los de antes. Dos malos malísimos. Dos personas sin ningún tipo de escrúpulo que disfrutan con el dolor.

Wonder Woman nos presenta, entonces, la reacción de Diana horrorizada con la crueldad que los humanos pueden demostrar durante una guerra. Ella, una semidiosa hija de Zeus, buscará acabar con el origen de toda esa maldad que no es otro que el dios Ares, el de la guerra.

Así es Wonder Woman, la película del verano.

Así que Steve por un lado y Diane por el otro llegarán hasta el fondo de la batalla en esta película que hace hincapié en la maldad intrínseca humana y, además, está capitaneada por una mujer. La etiqueta feminista, que tantas ampollas levantó desde que se anunciara su rodaje queda más que justificada pero no es sobre lo que se construye este largometraje, ni mucho menos.

Porque sí, la historia del espía tiene presencia en la película pero no deja de ser más que un vehículo para que Wonder Woman llegue a donde quiera llegar (con algún flirteo entre medias, que esto es Hollywood y la historia de amor no puede faltar).

Wonder Woman es divertida, es diferente a todo lo visto en el cine de superhéros hasta la fecha pero también es una cinta de superhéroes que disfrutarán los amantes del género. Sin duda, la película imprescindible de este verano.