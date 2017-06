Alejandro Sanz cierra este sábado el Calderón con el concierto del año

"Los números de Más son irrepetibles. Para crearlo, estuve un año entero encerrado en el estudio. Solo entraba alguien una hora para limpiar y mi madre, que me dejaba la bandeja de comida en la puerta". Alejandro Sanz cambió el rumbo de su carrera y el de la música en España con Más, su quinto disco.

Era 1997. De las 10 pistas del disco, salieron 6 singles. Y, ¿si fuera ella?, Corazón partío, Amiga mía. 2,2 millones de discos vendidos y 20 años después, Alejandro Sanz vuelve a subir a un escenario los éxitos que lo convirtieron en el artista que más discos ha vendido en la historia de la música en España. Y lo hace con LOS40. Llegó el día: este sábado, en el Vicente Calderón, Más es más.

El concierto del año

Las entradas se agotaron en menos de media hora: el concierto del año promete ser recordado durante mucho tiempo. Una escenografía especial que solo podrá verse en este concierto, sorpresas... y la compañía, porque, además de los 50.000 asistentes, Alejandro Sanz no estará solo sobre el escenario.

"Tendremos invitados muy especiales que me han prometido que se van a dejar la piel. Les he pedido que se aprendan todo porque va a haber cosas muy bonitas y mezclas que la gente no espera", explicaba el cantante durante la presentación del concierto en mayo tratando de no desvelar mucho.

Pablo Alborán, Dani Martín o Juanes

Sabemos, por ejemplo, que ha juntado a la banda con la que tocaba en el 98 con la actual. Será el mayor número de músicos que jamás hayan compartido un mismo escenario, según la organización. "Ha sido muy bonito porque había gente que ya ni siquiera se dedicaba a la música", explicaba Alejandro Sanz.

Y Pablo Alborán, Malú, Dani Martín, David Bisbal, Pablo López, Antonio Carmona, Miguel Poveda, Niña Pastori, Vanesa Martín, Juan Luis Guerra, India Martínez, Pastora Soler, Juanes o Manu Carrasco. Todos arroparán a Alejandro Sanz cantando con él los éxitos del disco "y alguno más".

Y, ¿si fuera ella?

Es el nombre de un hito. La canción, una de las banderas de Más, ha conseguido ser número 1 tres veces en estos 20 años.Y ha puesto la banda sonora a estos meses de espera con la versión que Alejandro Sanz ha lanzado este año y en la que han participado algunos de los artistas que lo acompañarán esta noche sobre el escenario.

Y más récords: la canción ha vuelto a la lista de LOS40 y el videoclip lleva ya más de 8 millones de reproducciones en Youtube.

Más es más cerrará el Vicente Calderón

El concierto rellena una página más en la historia: será el último que se celebre en el estadio Vicente Calderón antes de su derribo. Arrancará a las 21.30. Pero en LOS40 estaremos allí mucho antes para contártelo todo.

Y si te has quedado sin entrada, podrás verlo en streaming: la oficina del cantante llegó a un acuerdo para poder emitir el concierto en directo. La entrada virtual cuesta 4,99 euros y te permite seleccionar a la carta las cámaras desde donde quieres verlo. Pincha aquí.

Ya lo ves: todo preparado para el concierto del año. ¡Sigue atento a LOS40 para no perderte nada!