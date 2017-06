Alejandro Sanz echa la casa por la ventana en el Calderón y, claro, resulta apoteósico

En casi tres horas —las que duró el concierto en el Vicente Calderón de Madrid con el que Alejandro Sanz conmemoró este sábado el 20º aniversario de su disco Más es más— no faltó de nada.

Ni decenas de músicos (entre otros muchos, seis solo de viento y una teclista capaz de batir el aire con un movimiento de caderas hipnótico). Ni coristas. Ni escenarios con plataformas que se prolongaban a un lado y al otro, ni el mayor número de artistas que jamás habían compartido un mismo directo del madrileño (en total, 20, con David Bisbal, Pablo Alborán y Malú a la cabeza).

¿Más? ¡Mucho más! Llovió confeti, fuegos artificiales, hubo llamaradas, juegos de luminotecnica escarlata, un coro de niños multitudinario ondeando banderas, miles de abrazos ante los reencuentros, sonrisas, alguna lágrima, más sonrisas, más abrazos, un pedestal que elevó a Alejandro Sanz, convertido en un semidios de aspecto modesto (camisa y chaqueta negra) unos metros por encima del suelo del Calderón...

"No se me ocurre mejor plan que cantar para ustedes 20 años después, lo vamos a dar todo para que sean felices" fue su promesa cariñosa antes de recordar que en ese Vicente Calderón había visto cantar años atrás, cuando aún no era conocido, a los Rolling Stones. Y que su concierto sería el último que se daría allí, ya que está previsto que el estadio sea derribado.

Enfrente, 50.000 personas (el equivalente a toda la población de Ibiza ciudad) y varias generaciones que aplaudían, cantaban, coreaban, se enjuaban los ojos o grababan los movimientos de Alejandro Sanz o de los invitados (todos premium) que aparecían por sorpresa, cada vez por una parte de la tarima (a estas horas el aluvión de videos y fotos en las redes han convertido el hashtag #Masesmas en trending topic).

¿Lo mejor? Posiblemente la invasión de invitados que regalaron duetos y tríos aportando nuevos dejes (o, simplemente, tono de fiesta) a los temas que el auditorio había escuchado en su casa cientos de veces.Y que transformó a Alejandro en una especie de anfitrión cómodo y laureado.

Uno de los duetos que provocó que un mayor número de móviles se pusieran en marcha fue el de Malú interpretando Aprendiz. Pero después llegó Pablo Alborán y un medley donde brilló El alma al aire. O Miguel Poveda y Cristina Portas en Siempre es de noche. O Juanes y su Quisiera ser. Y Pastora Soler y Si ha Dios.

Y aquello no daba ni un respiro, porque aún faltaban, entre otros muchos, el Corazón partío con la guitarra soberbia de Vicente Amigo. Y, por supuesto, David Bisbal (Y si fuera ella), otro de los más aplaudidos. O la presencia mágica de India Martínez (Amiga mía), cuya mirada traspasaba las pantallas apostados a los lados del escenario.

Aunque no contó con invitado popular; Lost in paradise y su grupo de niños con banderas resultaron uno de los grandes momentos de la noche. Pero, sobre todo, deslumbró Niña Pastori , que apasionó con hondura y desgarro el tema Cuando nadie me ve. Hasta Alejandro no pudo evitar que sus ojos se pusieran brillantes.

También fue para muchos de nuestros locutores uno de esos instantes para guardar para el recuerdo:

"En el Templo,en el Vicente Calderón, Alejandro Sanz ha vuelto a ser "El Artista". Con tantos momentos es difícil elegir uno, pero los instantes con Niña Pastori han sido únicos ¡Magia! ¡Y eso se nota!", ha opinado Dani Moreno 'El Gallo'.

"Cuántas emociones sobre el escenario, con tantos amigos y esa admiración que traspasa!!! Maravilloso el concierto #masesmas de @alejandrosanz con momentazos únicos, como ver sobre el escenario a Alejandro y a Pablo Alborán. Mi momento favorito, la actuación de la Niña Pastori. Qué miradas, qué palabras y qué gestos se han regalado! Muy emocionante!", ha escrito Cristina Boscá, de Anda Ya.