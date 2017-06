Imita a Celine Dion y se convierte en la niña viral del verano

La canción del verano, el posado de Ana Obregón o los largos atascos de tráfico para salir de la ciudad…Todos ellos son sinónimos de buen tiempo y de que el estío ya está aquí. Pero cada verano parece que también se repite la misma historia: el de una niña de America’s Got Talent cuya actuación se hace viral alrededor del mundo.

Si el año pasado fue Grace VanderWaal, a quien apodaron como la nueva Taylor Swift, este verano es Celine Tam. Se trata de una de las fans más jóvenes de Celine Dion que, como no podía ser de otra manera, terminó interpretando My Heart Will Go On.

Celine 💗's Dion. #AGT Una publicación compartida de America's Got Talent - AGT (@agt) el 25 de Jun de 2017 a la(s) 11:55 PDT

La pequeña de nueve años no solo cautivó al público, también al jurado. ¡Y no es para menos! Celine lleva desde muy pequeña oyendo a la diva canadiense en su casa, y es que tal es la admiración que sienten sus padres por ella que la hermana pequeña se llama Dionne.

La actuación no ha tardado en convertirse en viral, teniendo 15 millones de reproducciones en Youtube y más de 45 millones en Facebook. Parece que la historia de esta mini Celine Dion va en camino de convertirse en el viral del verano… ¿será así?