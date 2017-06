Matrimonios de concierto

El momento de hincar la rodilla es algo que nunca se olvida y que dejará un recuerdo para siempre a la futura pareja y cada vez son más los amantes de la música que deciden aprovechar los conciertos para realizar una pedida de matrimonio inolvidable.

Cada vez son más frecuentes estas peticiones y los artistas han decidido aportar su granito de arena a muchas de estas peticiones convirtiendo sus shows en inesperados escenarios románticos.

Sucedió por ejemplo durante un concierto de One Direction en el que el novio lanzó el hashtag #1DProposal y junto a la boyband, especialmente Harry Styles, consiguieron el tan ansiado "sí quiero".

Ed Sheeran también se convirtió en una especie de Cupido improvisado interpretando su canción All of the stars durante la pedida de matrimonio en Austin (Texas, EE UU).

Pero no vayáis a pensar que la cosa es exclusiva de los chicos. Seguro que recordaréis que a principios de 2016 Adele subió al escenario a una chica de su concierto en Belfast (Irlanda del Norte). Tras unos abucheos por sus dudas acabó diciendo que sí.

Las peticiones de matrimonio tampoco son solo cosa del público. En ocasiones los propios protagonistas sobre el escenario también se pueden dar el gustazo de prometerse ante miles de personas como sucedió con una bailarina de Beyoncé. ¿Te acuerdas?

¡Viva el amor!