Demi Lovato, Jesús Vázquez, Rosa López, Liam Payne... ¡cuerpos hot de este verano!

Hace calor, sí. Eso no podemos ponerlo en duda y, por eso, la piscina o el mar se han convertido en el mejor sitio en el que pasar las horas intentando refrescarse un poco.

Pero que conste que la culpa de estas altas temperaturas no es sólo del sol, los famosos colaboran subiendo selfies en las que presumen de cuerpos que no ayudan, precisamente, a combatir los sudores sino todo lo contrario.

Es lo que tiene el verano, que a todos nos sobra la ropa y los cuerpos se exhiben, algunos mejor que otros.

Jesús Vázquez presume de ‘operación bikini’ aunque lo de su tableta está claro que no es fruto de una dieta milagro de última hora.

Operación bikini😄

Y si no hay abdominales, no importa, ya lo ha dicho Rosa López, “¿miedos?”. Está claro que ella no los tiene y ha logrado superar todo tipo de complejos. Como dice la promo de su reality, “yo no soy Rosa la gorda”, y tiene pruebas.

Las hay que en cualquier estación del año presumen de figura y una de ellas es Kylie Jenner que nunca deja de sorprendernos. Eso sí, sabe no traspasar los límites para que Instagram no acaba censurando sus fotos.



Y por mucho que Demi Lovato diga que en su selfie parecen más grandes de lo que son en realidad (salta a la vista a qué se refiere), no por eso llama menos la atención.

Objects in this picture may seem bigger than they actually are......

Y no nos olvidamos de Liam Payne que se ha sumado a esta ola de calor producida por las hormonas que seguro que en más de uno se han revolucionado viendo su torso desnudo en el baño.