Así es Paula Echevarría sin maquillaje

Este año no está siendo fácil para Paula Echevarría que ha visto cómo su vida personal se convertía en protagonista de multitud de titulares.

Aun así, la actriz parece sobreponerse y no está dispuesta a dejar pasar el verano sin disfrutar de él. Quizás no volvamos a ver su característico posado de veraneo familiar en Ibiza, pero no se aburre.

Este finde, ha tenido varias fiestas y ha disfrutado de la piscina y lo ha hecho como el resto de los mortales, sin maquillajes ni peluquerías ni estilismos de alfombra roja.

Se ha mostrado al natural, sin ningún tipo de artificio y… sencillamente deslumbrante. Nadie dudaba que fuera un bellezón, eso salta a la vista, pero ahora estamos más convencidos todavía.

S U M M E R T I M E 💦👙⚠️💦 Una publicación compartida de Paula Echevarria (@pau_eche) el 24 de Jun de 2017 a la(s) 7:03 PDT

“No sólo estás guapísima sino que pareces más niña”, apuntaba uno de sus seguidores y es que la actriz está claro que tiene dominado el arte de los selfies.

De fiesta en fiesta

Pero además de piscina, Paula ha pasado la noche de San Juan cumpliendo con las tradiciones. ¿Que hay que encender una hoguera y quemar todo lo malo para llamar a lo bueno? Pues ella lo hace, por si surte efecto.

Eso después de haberse pasado por la fiesta veraniega que organizó un centro estético de Madrid en el que coincidió con Mónica Cruz, Bibiana Fernández, Rossy de Palma o Vicky Martín Berrocal, entre otras.

Y que conste que no es la única que se lo está pasando en grande estos días. Puesta a organizar le ha preparado a su hija Daniella una noche de pijamas con sus amigas para celebrar el fin de curso.

Con tanta actividad no nos extraña que ya no celebre los domingos sino los ‘funday’.