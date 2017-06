Rita Ora, Jessie J o James Blunt, unidos por el incendio de la Grenfell Tower de Londres

79 personas murieron en Londres la semana pasada después de que se incendiase la Grenfell Tower, el edificio en el que vivían. "¿Qué puedo hacer?', pensé. 'Puedo dar dinero, pero quizá se podría hacer algo más", pensó el productor musical británico Simon Cowell.

Y reunió a Rita Ora, Robbie Williams, Jessie J, James Blunt y hasta 50 artistas para grabar un single benéfico para recaudar fondos para las víctimas. La canción elegida es Bridge Over Troubled Water, de Simon & Garfunkel. "Es una canción genial que contiene el mensaje de apoyo que queríamos", ha explicado Cowell.

Dice la letra: "When you're weary, feeling small. When tears are in your eyes, I'll dry them all [...] Like a bridge over troubled water, I will lay me down" ("Cuando estés abrumado y te sientas pequeño. Cuando haya ládrimas en tus ojos, yo las secaré [...] Como un puente sobre aguas turbulentas yo me desplegaré").

La canción, que se ha emitido en ocho cadenas de radio británicas, se ha convertido en número 1 en descargas solo una hora después de ser estrenada, según la BBC.

A la canción original, estrenada en 1970, le han añadido al inicio unos versos del rapero Stormzy en los que dice "podría haber sido la casa de mi madre". También es él quien termina la canción: "Espero que estéis descansando libres ahí arriba".