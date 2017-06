DNCE serán los súper cabeza del cartel del #CCME Festival ¡pero hay más razones para ir!

DNCE, la banda que lidera Joe Jonas, actuará por primera vez en España, concretamente en Madrid, el próximo otoño.

La banda ha sido confirmada como cabeza de cartel del Festival Coca-Cola Music Experience (#CCME), que se celebrará el próximo 21 de octubre en el WiZink Center (Palacio de los Deportes) de Madrid.

El funk pop moderno y divertido de esa banda de estilismos imposibles y puesta en escena -dicen- intachable, será el protagonista de una noche en la que, por supuesto, no puede faltar su hit Cake by the ocean o el tema que interpretan junto a Nicki Minaj, Kissing strangers.

Pero el festival guarda muchas más sorpresas. DNCE compartirán cartel con los ya confirmados CNCO, Lali Espósito, Blas Cantó o Ana Mena. Es decir, cuatro de los artistas que lo petan actualmente.

Además, no sería extraño que se produjera alguna asociación entre los artistas sobre el escenario, especialmente entre CNCO y Ana Mena que han colaborado recientemente en el tema Ahora lloras tú.

No es la primera vez que tiene lugar este festival, que el año pasado reunió a nombres de la talla de Meghan Trainor o Xriz.



¿Aún no tienes tu entrada?

Las entradas pueden adquirirse en Intro Tickets, Ticketea, Ticketmaster o El Corte Inglés.

La web oficial del festival advierte de que otros años las entradas se han acabado en un pis pas.

Hay entradas a partir de 17 euros más gastos de gestión.