La foto de una modelo embarazada pone en pie de guerra a Paula Echevarría, Tania Llasera o Carme Chaparro

Cuando una mujer se queda embarazada asume que su cuerpo va a ir cambiando en los próximos 9 meses, ¿o no?

Hay que reconocer que en la mayor parte de los casos la barriga empieza a crecer hasta tomar dimensiones que evidencian su estado, en otros, sin embargo, hay embarazos que podrían pasar desapercibidos porque apenas se notan.

Es el caso de la modelo Sarah Stage, de 33 años, que está esperando a su segundo hijo.

Hace unos días decidió publicar una foto en la playa con su primer hijo acariciando esa tripa de embarazada. “Ayer me dio unas palmaditas en el estómago y dijo “mi bebé”, ¿creéis que los niños de dos años realmente entienden? 5 meses de embarazo”, escribió junto a la instantánea.

No hay nada de malo en la foto ni en el comentario, ¿o sí? Hay algunas mujeres que no aprueban que se haga alarde de estas excepciones.

De hecho, la periodista Carme Chaparro no pudo evitar colgar la foto y escribir un texto en su blog en el que dejaba clara su postura en contra de que la prensa enalteciera este tipo de cuerpos.

“Dejemos de glorificar estos cuerpos irreales de mujeres embarazadas”, pide. “O los cuerpos irreales de mujeres que acaban de dar a luz y parecen recién esculpidas por un Dios perfeccionista”, añade.

Está claro que Carme Chaparro considera el caso de esta modelo como una excepción y no como un ejemplo a seguir.

“Los embarazos no son así, de la misma manera que la talla 34 y un cuerpo firme, sin imperfecciones y con un culo respingón se da pocas veces de manera natural en la raza humana de sexo femenino”, opinaba Chaparro.

We are beyond excited for Baby #2!!! 👶🏻 #5monthspregnant Una publicación compartida de 🍔SARAH STAGE 🍔 (@sarahstage) el 16 de Jun de 2017 a la(s) 10:05 PDT

Apoyos espontáneos

En seguida los comentarios a favor y en contra se fueron multiplicando en su Instagram y entre las que contestaron estaban Paula Echevarría y Tania Llasera, dos mujeres que saben lo que es estar embarazadas.

Tania ha sido muy criticado por el cambio físico que ha experimentado con su maternidad. Un aumento de peso que no todo el mundo ha entendido y que ella siempre ha defendido y que está volviendo a experimentar ahora con su segundo embarazo.

“Cada embarazo es un mundo y cada mujer tiene una barriga diferente”, escribía, “pero alabar un cuerpo que no parece ni embarazado es peligroso”.

Paula Echevarría recuperó su peso poco después de dar a luz pero eso no quiero decir que apoye las palabras de Carme Chaparro. “Mis 21 kg de embarazo y yo éramos felices y me veía hasta guapa. En el fondo creo que no me hubiera gustado tener un embarazo que casi no se me notara”, escribía ella.

Sin duda, un debate eterno, con muchos años a sus espaldas, que sigue teniendo seguidores en ambos bandos. Aunque en esta tendencia de ‘body positive’ que está tan en auge, cada vez hay más gente que aboga por lo que denominan ‘mujer real’.

Aunque no hay que perder de vista que para muchos otros, esta foto no es síntoma de nada. "Disculpa que te diga @carmechaparro, pero esto no es un cuerpo irreal, es el cuerpo de una persona que se mata en el gimnasio porque es parte de su profesión. Irreal es un cuerpo alterado con Photoshop", escribía uno de los usuarios.