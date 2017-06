Desde que hace un par de años supe que Los Mambo Brothers tomaban la alternativa lanzándose al frenesí de la electrónica, entendí que sería cuestión de poco tiempo que encontraran su hueco en el panorama Dance.

Ellos son los mejores anfitriones de Ibiza, indudablemente. Corresponsales de la isla en todas partes del mundo. Han crecido viendo tocar a los más grandes en el atardecer del Mambo y su amabilidad infinita, heredada del bueno de Javier, su padre, ha sido decisiva para ampliar su agenda de contactos hasta límites insospechados. A nivel social son imbatibles y en su día a día puedes encontrar actividades tan dispares como cumpleaños de Roger Sanchez, buceo con Steve Aoki o navegación con Diplo.

A nivel de producción el año pasado debutaron con algo muy especial llamado Momento, tema que rapidamente sedujo a algunos de los Djs más exquisitos, Pete Tong, Hot Since 82 o el mismísimo Mark Knight lo incluyeron en sus Playlist y lo reventaron durante todo el verano.

Los Mambo Brothers estrenan residencia en Hi Ibiza!.

Quizás en esta sección WDM no les dariamos más importancia si además no hubieran sido capaces de llamar la atención de la industria, cosa que hicieron el año pasado y que se intensifica este verano. Primero y principal, porque forman parte del proyecto más ambicioso de la temporada, el Hi Ibiza, donde ya han firmado su propia Residencia para los domingos, desde este próximo 2 de julio y hasta el 17 de septiembre, con invitados como The Magician, Felix Da House Cat, Danny Howard, Idris Elba o el mismisimo Jonas Blue.

Además están confirmados ya para Festivales Internacionales como el Corona Sunset de Londres, el 19 de julio, o el Creamfields de Malta, el 14 de agosto. También tienen residencia para todo el verano en Pacha Barcelona y acaban de firmar con una Major Boking Agency que les ha fichado para moverles por todo el mundo. Mambo Brothers, la Isla es Vuestra!!!