Cristina Pedroche, molesta por el Photoshop de sus últimas fotos

Cada vez son más las famosas que rehuyen del Photoshop y critican el exceso de uso que se hace de esta herramienta.

En la era del ‘body positive’ parece que empieza a ser menos necesaria pero, aun así, sigue siendo básica en las portadas de la mayoría de publicaciones.

Aunque Cristina Pedroche aparece muy natural en la portada de este mes de Vanity Fair, hasta el punto de que se le ven las pecas, parece que ha habido retoques que no han convencido a la colaboradora de Zapeando.

Ha sido ahí, en su programa, donde ha explicado qué es lo que no le acaba de convencer de esta fantástica sesión veraniega.

“Me gustan mucho las fotos, pero yo no hubiera quitado los pendientes. Para mí son… es como si me quitan los tatuajes…no me gusta porque son míos”, contaba.

#VanityFair 💋 Una publicación compartida de cristipedroche (@cristipedroche) el 24 de Jun de 2017 a la(s) 6:50 PDT

Sí, ya lo ves, un retoque del que sólo se ha percatado ella que debe tener una conexión personal con ese complemento que le acompaña en todo momento.

“Yo les pregunté si me podía dejar los pendientes y me dijeron que sí”, aclara, “pero han hecho con Photoshop ‘raca’, y ya no están los pendientes”.

De todas formas, sus críticas son muy superficiales y en tono de broma (pese al pequeño resquemor). “Entiendo que Vanity Fair quiere que se fijen en la joya y si yo llevo todos mis cacharros en las orejas… Nunca me los he quitado para ninguna sesión. Ni para las Campanadas ni nada”.

Pues tranquila Cristina, que la próxima vez prestaremos más atención y estaremos al tanto de tus pendientes que seguro que nadie te quitará el próximo 31 de diciembre cuando, un año más, tengas al país pendiente del vestido que vas a ponerte.

Seguro que no habrá más retoque que una peluca rubia en el vídeo que ha grabado con Miki Nadal (para el programa) con su propia versión del Chantaje de Shakira y Maluma, estamos deseando verlo.