Louis Tomlinson, ¿el prescindible y “olvidable” de One Direction?

No siempre Louis Tomlinson, uno de los cinco componentes de la boy band One Direction, se sintió seguro y cómodo dentro del grupo que le llevó al estrellato.

Y lo peor era al principio, cuando se comparaba con sus compañeros del quinteto, según insinúa en una entrevista que ha concedido a The Observer y en la que sorprende por su sinceridad.

Cuanto más ensalzaba a los miembros de la formación (y los pone por las nubes), más creía que él era el "olvidable (de One Direction)". "Hasta un punto", matiza.

"Los demás siempre han sido...", comienza antes de describir, uno por uno, al resto: "Niall Horan es el chico más encantador del mundo. Un irlandés felizmente afortunado, sin una pizca de arrogancia. Y no tiene miedo".

Hey Niall! #OnTheRoadAgain2015 #Brisbane Una publicación compartida de One Direction (@onedirection) el 16 de Feb de 2015 a la(s) 9:08 PST

De Zayn Malik destaca su "voz formidable".

En cuanto a Liam Payne y Harry Styles, ambos dominan la puesta en escena.

Harry, en concreto, es "muy cool", mientras Liam "logra que la gente se mueva, con un poco de baile...".

The band performing History on the X Factor final. Una publicación compartida de One Direction (@onedirection) el 13 de Dic de 2015 a la(s) 1:28 PST

"Y luego estoy yo", concluye, insinuando que él no destaca por ninguna virtud en particular.

Pero todo empezó, incluso, antes de One Direction: "No canté ni un single solo en X Factor", recuerda de aquel tiempo, en 2010, justo antes de gestarse la banda.

Me preguntaba, ¿qué he aportado realmente aquí?

"Cuando piensas cómo te sientes, estando en el escenario cada semana, pensando: "¿Qué he aportado realmente aquí? ¿Cantar una pequeña armonía que no puedes escuchar en el mix", lamenta.

Sin embargo, Louis fue tomando más y más confianza como intérprete, hasta sentirse muy bien en los directos. Y sí que destaca por algo (y él mismo lo reconoce): la logística y el trato con la discográfica."Si teníamos que dar alguna noticia al sello, siempre era el elegido para comunicarlo".

Esto le ha ayudado a crear su propio sello, Triple String, y arrancar como manager de una girl band.

Incluso, ha lanzado su carrera en solitario aunque hace 18 meses ni siquiera se lo hubiera planteado, reconoce.

Tras One Direction, Louis ha sido padre de un niño, Freddie, y ha publicado el tema Just hold on con Steve Aoki.