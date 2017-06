Sí, definitivamente 'Mi música es tu voz' debería ser un himno

“A tu lado me siento seguro, a tu lado no dudo, a tu lado yo puedo volar”. Estas 17 palabras (si el contador de palabras de Word no ha fallado) forman parte, nos guste o no, de la cultura popular.

Una canción que, en apenas 16 años, ha sobrevivido al CD, a la piratería musical, a los Mp3, a los polítonos del móvil y a las plataformas de música. Porque un clásico nunca pasa de moda y, seamos sinceros ,Mi música es tu voz, lo es. Es más, debería ser un himno.

Si no lo crees solo tienes que leer la RAE y es que Mi música es tu voz cumple perfectamente dos de las acepciones de la palabra himno:

Primera acepción:

“Composición poética o musical cuyo objeto es exaltar a un gran hombre, celebrar una victoria u otro suceso memorable o expresar júbilo o entusiasmo.”

No hay duda de que Mi música es tu voz celebra un suceso memorable, ¿o acaso es que Operación Triunfo no ha quedado grabado en la memoria de millones de españoles? Además, la propia canción expresa jubilo y entusiasmo a pesar de que Bisbal aún no hubiese creado su famoso giro. ¿O no habéis visto lo arriba que se viene la gente cuando la ponen en una fiesta?

Segunda acepción:

“Composición musical emblemática de una colectividad, que la identifica y que une entre sí a quienes la interpretan.”

¿Han existido concursantes más unidos que los de la primera edición de Operación Triunfo en la historia de la televisión? ¡Ni los Gemeliers de La Voz y eso que eran hermanos! Lo que transmitían Bisbal, Chenoa, Bustamante, Rosa y compañía era compañerismo. Del bueno, eh.

Pero no hay que quedarse solo en lo académico, también podemos argumentarnos en la práctica para corroborar que Mi música es tui voz tiene todas las papeletas para ser un himno.

Porque todos nos la sabemos

Tengas la edad que tengas si alguien te dice “si no te conociera, si no estuviera aquí” no lo dejas todo, pero respondes “no habría encontrado la alegría de vivir”. La canción se convirtió en todo un éxito y por supuesto se alzó con el número uno de LOS40 en 2002. No es para menos porque Operación Triunfo fue mucho más que un fenómeno carpetero. No solo gustaba a los más jóvenes de la casa, también a sus padres e incluso abuelos que se peleaban por sus favoritos.

Porque habla de sueños, sacrificio y diversidad

Como todo buen himno Mi música es tu voz lo tiene todo: amor, sacrificio, amistad y diversidad. No lo decimos nosotros, señoría, a las pruebas nos remitimos. “Cuenta con mi vida que hoy la doy por ti, mi pasión la quiero compartir”, no se trata de una estrofa de la Iliada de Homero, sino de una frase de dicha canción.

Pero también tiene valores tan importantes como la diversidad con aquel “Aunque somos diferentes nos une una obsesión…· o ese “A tu lado me siento seguro…” que tanta seguridad inspira. Ni si quiera Matías Prats hablando de la nómina naranja consigue transmitir. ¿Y acaso un himno no debe hablar sobre ese tipo de cosas?

Porque está cantada a dieciséis voces

Bueno, 17 si contamos la intervención de “Ole artista, ole” de Manu Tenorio cuando canta Nuria Fergó. Cuántas más voces, menos enfados en los grupos de amigos a la hora de interpretarlas en el Karaoke. ¿Sabéis cuántos grupos de amigos se han peleado para no hacer los coros de El ciclo Sin Fin de El Rey Leon, repitiendo una y otra vez el "Nants ingonyama bagithi Baba"? Esto con Mi música es tu voz no pasa.

Porque como todo buen himno tiene una historia

Toda España vio nacer de la nada esta canción. Escuchó en la primera gala de Operación Triunfo una primera versión para, finalmente, ver el resultado final. Sí, aquella versión donde todos los concursantes estaban alrededor del piano con Naim Thomas, aún le faltaba el estribillo, pero la melodía y la letra ya estaban. Además todos los líos en torno a los derechos de la canción repartidos entre Naim Thomas, Juan Camus y Alejandro Abad, no han hecho otra cosa más que incrementar la leyenda.

Porque tiene su propia página en Wikipedia

Y eso, damas y caballeros, da caché y es tan relevante como todas las pruebas anteriores.

Estas son nuestras pruebas de que Mi música es tu voz debería declarado himno. A las pruebas nos remitimos, señoría y quizá a la resaca post reencuentro que ya dura ocho meses.