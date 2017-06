¿Himno gay o canción petarda? ¡Abrimos debate!

La línea que separa un himno gay de una canción petarda es, casi siempre, muy fina.

Hay temazos que son representativos de la comunidad LGTBI pero que son considerados como hits petardos sin trascendencia.

En cambio, hay otras canciones que igualmente son símbolo y representan a este colectivo y que sin embargo sí se consideran canciones históricas e himnos gays.

Por ello, en LOS40 hemos escogido siete temazos que representan a la comunidad LGTBI y hemos opinado acerca de ellos: ¿son himnos o es puro petardeo?

Fangoria - A quien le importa

"Siempre ha sido un grito de libertad y firmeza contra aquellos que juzgan a los que consideran diferentes. Himno absoluto". Así de contundente se muestra Arturo Paniagua.

Sus palabras coinciden con las de Óscar Martínez. El DJ define al tema como un "himno de la movida que hizo que mucha gente llevara esa frase a su vida diaria".

Cristina Regatero, además, añade que el tema es un "alegato hacia la libertad sexual y que se ha convertido en una de las canciones más recordadas de los 80 así como una buena consigna para el colectivo LGTBI".

Vamos, HIMNO TOTAL.

The Weather Girls - It's Raining Men

"Es la banda sonora de los homosexuales en Inglaterra porque abanderó la aprobación de las bodas entre parejas del mismo sexo". Así es como Cristina defiende este tema como un himno gay.

Arturo coincide y añade que es una canción "divertida y única, forma parte de esos himnos de la música disco, que siempre ha guardado grandes himnos para el universo LGTBI".

Sin embargo, Óscar difiere y asegura que el tema es de "petardeo máximo en toda fiesta con temática gay que se preste".

¿Conclusión? Más himno que canción petarda, pero ahí ahí.

Gloria Gaynor - I Will Survive

"A medio camino. Es de fiesta gay, pero también es la típica canción de locura en fiesta universitaria". Esta es la opinión de Óscar, una idea con la que Cristina no está del todo de acuerdo.

"Uno de los temas referentes de la música disco que habla de la libertad para las minorías en los años 70, principalmente entre el público negro y latino, así como entre el homosexual por lo que debe ser tomada como todo un himno".

Arturo coincide y amplía esta idea: "Gloria Gaynor siempre dijo que esta canción supuso para ella un despertar espiritual, ya que la grabó mientras se recuperaba de una caída que la hizo pasar medio año en el hospital (...) Más optimismo y rebeldía ante las adversidades no encontrarás en una canción".

Por tanto, podemos decir que esta canción también es himno.

Village People – YMCA

"Puede que te despisten los disfraces de los componentes de Village People (...) Pero esto es un clásico y un himno con todas las letras. Vamos por partes: YMCA son las siglas de Young Men's Christian Association, y se supone que la canción hablaba de irte de fiesta con tus amigos heteros (y cristianos), pero se terminó convirtiendo en un himno gay por lo que todo el mundo sabía y nadie decía sobre esta asociación, cuya sede supuestamente era un popular lugar para hacer cruising a finales de los 60 en Estados Unidos".

Historia y documentación la que nos da Arturo para justificar que este tema es un himno absoluto. Una opinión con la que Óscar no está de acuerdo: "petardeo total. El vídeo habla por si sólo"

A medio camino está el pensamiento de Cristina, que asegura que aunque "siempre será un himno homosexual", considera "que eso sólo se lo da el baile de la canción y no el propio tema".

Vamos, que parece que esta canción es más petarda que himno.

Lady Gaga - Born This Way

"Ni una ni otra", dice Óscar.

"Creo que esta canción se queda a caballo entre ser un petardeo y ser un himno. No llega a el trasfondo de las anteriores ni la antigüedad que otorga ese cariz de himno". Añade Cristina.

Sin embargo, Arturo lo tiene claro y opina todo lo contrario: "es cierto que no está al nivel de consagración de las anteriores, pero si hablamos de la génesis musical de la Madre Monstruo… ES-HIMNO-TOTAL. La canción habla de la liberación propia, de amar cada centímetro de uno mismo (por dentro y por fuera), y de sentirte parte de este mundo sin importar dónde hayas nacido, de qué sexo te consideres o con quién te acuestes".

Podríamos volver a concluir que es un tema que se debate entre el petardeo y el himno, aunque como dice Arturo, es himno por su letra y sinificado. El tiempo la consagrará del todo.

Haiducii - Dragostea Din Tei

Óscar lo define como un tema de "petardeo en general". Cristina dice lo mismo: "nadie entiende el rumano y en mi cabeza solo cabe ese estribillo del ‘Pluma, pluma gay’, así que opto por calificarlo de canción petarda".

Arturo coincide: "en comparación con el resto de canciones de esta lista "Dragostea Din Tei" termina siendo una broma. Probablemente te recuerde buenos momentos de aquel 2004 pero entra en el terreno freak".

Canción petarda donde las haya.

La Prohibida – Baloncesto

"Divertida y loca". Así define Óscar la canción. Cristina lo tiene claro y también asegura que es un tema petardo.

Sin embargo, Arturo la define como un "MEGAHIT del pop underground de este país".

Continua diciendo que aunque "a priori su letra no conlleva ninguna reivindicación ni está relacionada directamente con el mundo LGBTI, es un tema que lo canta La Prohibida (una artista a la que deberíamos tener mucho en cuenta) y que está compuesto por Algora (otro artista que merece mucha más atención). Por eso, si eres gay e indie y no has cantado a gritos esta canción, deberían quitarte el carnet de ambas cosas".

Entraría más en el mundo del petardeo, pero algo de himno tiene.

Como conclusión, podemos decir que diferenciar entre un himno gay o una canción petarda no es sencillo.

A pesar de ello, para que un tema se convierta en un símbolo LGTBI tiene que tener algunas características:

-Cierta antigüedad.

-Una letra cargada de significado y simbolismo.

-Un mensaje descifrable para la comunidad LGTBI.

-Un cantante/compositor que se identifique con el colectivo.

Ahora es tu turno...

encuesta