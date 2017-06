C. Tangana: “Vamos a cambiar la industria de la música de aquí a un año”

C. Tangana descorcha el cava como quien enciende un interruptor. Queremos grabarle un boomerang. "¿Lo queréis con espuma? Allá va". Si cada éxito es una botella, Antón Álvarez habrá descorchado muchas en los últimos meses.

2016: se convierte en viral con Antes de morirme, con Rosalía, después de ocho años encadenando trabajos temporales de día y subiéndose a los escenarios de noche. 2017: Sony, "el contrato más caro de to'l gremio", latineo, Mala mujer y directo a los festivales, a las listas de éxitos y a los pasillos de LOS40.

"Yo soy el primero, pero vamos a cambiar la industria de la música de aquí a un año y medio". C. Tangana se ha traído al ejército de la música urbana en forma de playlist: Dellafuente, Bad Gyal, Yung Beef, Ms Nina, Maikel Delacalle y Álvaro Díaz.

Suena la música. Nos cuenta que es más de Beyoncé que de Rihanna, que "la Niña Pastori es lo más grande" y que su cantautor favorito es Bob Dylan.

"Bad Gyal dice que si tarda más de dos horas en componer sabe que el resultado no va a ser bueno. ¿Cuánto tardas tú?" Antón contesta: "Yo tardo meses. El proceso es más largo en el tiempo. Pero sí que es cierto que la melodía y la letra salen enseguida".

¿Y qué pasa con lo de "El Drake español"? "Ya se verá. El Drake no se lo mueve como me lo muevo yo en Mala mujer. No le queda...", sentencia.