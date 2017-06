Taylor Swift reaparece con nuevo look pero el mismo sentido del humor

Este 2017 estamos echando de menos a Taylor Swift. Es experta en ser la protagonista de la actualidad mundial cuando tiene un trabajo que presentar pero también en desaparecer cuando no quiere llenar titulares.

Ahora anda preparando lo que será su próximo disco que la devolverá a ese estatus de mujer más influyente y eso la hace permanecer en la sombra.

No la hemos visto en ningún acto público, ni el front row de ningún desfile. Además, está prácticamente desconectada de las redes sociales y ¿para qué engañarnos?... ¡La echamos de menos!

Claro que nos ha dejado un aperitivo para que no tengamos la sensación de que ha desaparecido y lo ha hecho con un posible candidato a formar parte de su squad.

Se ha celebrado la gala de entrega de los Premios NBA y el más votado ha sido Russell Westbrook del Oklahoma City Thunder que recibió su premio de manos de Drake. En su día el jugador dijo que le gustaba Taylor Swift y… no hay más que abrir la boca para que tus sueños se hagan realidad.

Taylor no se ha presentado en la gala, hubiera sido demasiado, pero sí ha grabado un vídeo en el que demuestra que sigue manteniendo el sentido del humor que la caracteriza.

Drake le entregó el premio a mejor jugador de la NBA a russell Westbrook. / Gettyimages

“Russell, soy Taylor, ¿recuerdas? Fui yo quien te enseñó a jugar al baloncesto. Fui yo quien te enseñó a driblar, a hacer disparos al aro, ya sabes. Recuero la primera vez que me ganaste en baloncesto y estaba muy molesta pero dijiste (si recuerdas bien) ‘sólo tienes que sacudírtelo (Shake it off)’… y tuve una idea… Así que, esencialmente nos tenemos el uno al otro para agradecernos estas carreras. Obviamente es por eso que soy parte de tu vídeo de felicitaciones”, dice en el vídeo.

Está claro que es poco creíble y que esta grabación forma parte de una pequeña broma como descubrimos al final del vídeo cuando reconoce que “nunca nos hemos conocido y esta es una historia falsa, pero me gustaría que fuera verdad. ¡Eres increíble! Eres el MVP, estoy muy feliz por ti y te envío el abrazo más grande. Felicidades”.

No sólo habrá flipado Russell Westbrook sino también los fans de la cantante que han podido comprobar que está en fase of como demuestra su look informal.

Estamos acostumbrados a verla siempre perfecta como icono de estilo que es y en el vídeo aparece natural, con vuelta al pelo rizado y más largo. ¿Será así como tiene pensado volver?