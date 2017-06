Nos queda poco por decir que no hayamos contado ya acerca de Wonder Woman, uno de los mejores estrenos del verano, así que, ¿por qué no dejar a Elena Anaya que lo haga?

La actriz interpreta en esta ocasión a la villana de la cinta, Isabel Maru, una química española que busca encontrar el arma definitiva para ganar la Primera Guerra Mundial.

Con ella hablamos de lo que supone rodar en Hollywood, de su experiencia guardando guiones como quien guarda un tesoro y de la etiqueta feminista que ha acompañado a la película desde el inicio de su rodaje.

Elena Anaya: "Todo el mundo opinaba sobre el tamaño de los pechos de Wonder Woman durante el rodaje".

Wonder Woman está actualmente en cartel en los mejores cines de España.