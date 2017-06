¿Eres capaz de averiguar quién es el ganador de Masterchef por la cara que ponen sus finalistas?

Este miércoles, a las 22.05, La 1 emitirá la gran final de MasterChef y desvelará al público quién es el mejor cocinero o cocinera de esta edición (la quinta ya) entre Elena, Jorge, Miri, Nathan y Edurne.

Sin embargo, sus cinco finalistas ya conocen la identidad del ganador, puesto que este último programa ha sido grabado con anterioridad.

Justo esta mañana, LOS40 hemos hablado con tres de ellos (Nathan, Miri y Jorge) y, aunque los spoilers están prohibidos y ellos han sido muy discretos con toda la información que han facilitado, nos han regalado algunos detalles.

Entre otras cosas, hemos podido grabar su cara cuando les hemos preguntado si creían que era el veredicto del jurado había sido justo.

Se han mirado, ha habido alguna sonrisa, algún gesto serio... antes de coincidir en que había sido justísimo (mira a partir del minuto 1.45 de la entrevista que hemos emitido en Facebook Live, y que puedes en el vídeo que hay al comienzo de esta noticia). ¡Y juzga por ti mismo!

Primera batalla de a tres

¿Más? Sí. Nathan, Miri y Jorge nos han dado, por ejemplo, detalles de la final, en la que habrá una batalla de tres por primera vez. Además, los finalistas tendrán que cocinar siguiendo las instrucciones de un rápido cocinero veterano, algo que ha hecho sufrir especialmente a Jorge, un chef "tranquilo, sosegado".

Edurne, "intensa"

Los chicos tambiéin han opinado sobre Edurne, tal y como les han pedido los usuarios de la web de Los40 en Facebook:

"Edurne es una crack, es la ama, pero tiene su tela la tía", ha opinado Miri, "es muy intensa, como yo. La adoramos, pero es una mujer intensa porque está todo el día que no para, tiene mucha energía y derrocha energía".

Edurne es una crack pero tiene su tela la tía

Eso sí, consideran que el premio ayuda más a un concursante más joven que a la de Tolosa que tiene ya "su vida hecha, con sus hijos criados", especifica Jorge. ¿Estará de acuerdo ella?

El más elegante

También ha salido a colación quién es el más coqueto del grupo: Nathan ha desvelado que le interesa la moda y los looks pero sobre todo los zapatos. "Soy de look clásico pero de vez en cuando me gusta sorprender, como el otro día con esos pantalones divinos (a continuación)".