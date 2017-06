¡Ed Sheeran, Dani Martín, Sidonie y Maico apuntan alto!

¿Preparado para apoyar una semana más la entrada en lista de los aspirantes? Como viene siendo habitual, esta semana también hay mayoría de artistas españoles, sin duda una gran noticia.

Pero empecemos con Ed Sheeran, que aunque adora nuestro país es inglés de pura cepa.

El pelirrojo fue número 1 cuatro semanas con Shape of you, y ahora nos presenta un nuevo single, Galway girl, en el que habla precisamente de una chica de Galway, localidad costera de Irlanda famosa entre otras cosas por su excelente marisco.

Irlanda también es conocida por su música, y de hecho el grupo de folk Beoga colabora con Sheeran en esta canción que puede entrar en lista si obtiene apoyos suficientes con #MiVoto40EdSheeran.

También aspira a entrar esta semana en lista Dani Martín; después de un notable recorrido en ella con singles como Los charcos y París, en esta ocasión se ha unido a la cantautora mexicana Carla Morrison para facturar este Que se mueran de envidia.

Aunque aquí empezamos a conocerla ahora, Morrison tiene una larga trayectoria a sus espaldas y ha ganado tres premios Grammy Latinos.

Incendia las redes con #MiVoto40DaniMartín para hacer que entren.

Otros que lo han dado todo en la lista con los singles de su último disco han sido los barceloneses Sidonie.

Marc, Axel y Jesús forman una de esas bandas inclasificables, con toques de rock, indie y psicodelia, lo que los hace únicos.

Ahora mismo están recorriendo España con su gira, que culminará el 30 de diciembre con un conciertazo en el WiZink Center de Madrid.

Si te cuentas entre sus fans, ya estás apoyándolos en redes con #MiVoto40Sidonie.

Y, por último, pero no menos importante, hay que hablar de Maico.

Una nueva banda de pop-rock millennial que viene de Palma de Malloraca y que cuenta como uno de sus principales atractivos con la voz de su cantante, que se llama igual que el artista plástico mallorquín más conocido internacionalmente, Miguel Barceló.

Ellos quizá no saben decorar catedrales pero se les da genial hacer estupendas canciones como How we dream, con la que pueden debutar en la lista. #MiVoto40Maico es la clave. ¡Suerte a todos!