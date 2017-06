Patricia Conde se indigna con Hacienda

Patricia Conde está indignada con Hacienda.

Así lo ha hecho saber en Instagram, donde ha publicado un texto en el que se queja porque su nombre ha sido incluido en una lista pública de morosos del organismo

Según el documento, en el que también aparece Kiko Matamoros, Patricia debe más de un millón de euros a Hacienda (concretamente, 1.235.620,03 euros).

La presentadora no ha perdido tiempo y ha explicado a sus seguidores en la red social lo sucedido:

"Por supuesto que pago mis impuestos... en cantidades astronómicas... y desde que era una niña. Y no he dejado de pagarlos ni un solo día", asegura en su texto antes de explicar que Hacienda "entiende que en un determinado momento, que se remonta a más de 10 años, tributé con arreglo a un criterio que no comparte, sin perjuicio de que en todas sus actuaciones reconozca que decláre todos mis ingresos SIEMPRE".

El texto continúa en la siguiente publicación:

"Me retiro a seguir a cumpliendo, a hacer lo único que sé hacer, trabajar, trabajar, trabajar", añade.

Lo curioso es que para defenderse de las acusaciones de Hacienda, Patricia ha utilizado dos fotografías que parecen posados de moda y que han provocado elogios y piropos en las redes.

Ella sabrá por qué.

Kiko Matamoros, sin las cuentas hechas

En cuanto a Kiko Matamoros, que debe aproximadamente un millón de euros a Hacienda, ya está saldando su deuda, según recogió hace unos días LOC.

"Creía que no era tanto... pero, bueno, si lo dicen ellos", indicó.