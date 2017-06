¿Es este el dueto de Justin Bieber y Selena Gomez que llevamos años esperando?

Durante años se rumoreó que Selene Gomez y Justin Bieber habían hecho un dueto o, bien, que tenían planeado colaborar en uno.

Sin embargo, su ruptura sentimental en 2014 dio al traste con las esperanzas de sus fans de presenciar esa colaboración algún día.

Ahora, cuando han pasado más de 3 años, se ha filtrado un tema que muchos atribuyen a la expareja y cuyas voces son idénticas a las de nuestros protagonistas.

Se trata de la canción Can't steal our love, la cual ha sido distribuido a través de SoundCloud (y que puedes escuchar en el vídeo que encabeza esta noticia).

Según la revista In Style, la composición se habría grabado entre 2013 y 1014.

La letra incluye frases sobre mentiras y muros para protegerse.

"I can't seem to hide the lies I can't discuss myself. I've built these walls so high that I can't climb myself" ("No puedo ocultar las mentiras que no puedo discutir. He construido estas paredes tan alto que no puedo subirme"), canta al principio Selena.

A medida que avanza, sin embargo, la canción se va haciendo más optimista.

Justo cuando siento que he tocado fondo, me recoges del suelo

"Just when I feel I've fallen down, you pick me up right off the ground" ("Justo cuando siento que he tocado fondo, me recoges del suelo"), dice antes de que el estribillo descarte que alguien pueda robar su amor (They can't steal our love).

La composición parece incompleta, especialmente las partes que le corresponden a Justin Bieber. Puedes escucharla aquí.