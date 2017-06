De Lady Gaga a Queen: así suena el Orgullo en LOS40

¡Ya está aquí! Por fin ha llegado el Orgullo. Unas fechas para reclamar la tolerancia, la diversidad y la igualdad por encima de todo. Y el amor. Porque existen miles de razones para celebrar el amor, pero ninguna para despreciarlo.

La música inspira al Orgullo, pero el espíritu del colectivo LGBT+ también inspira a la música. Son muchas las canciones que celebran la libertad a la hora de amar, de expresar nuestra sexualidad y, sobre todo, de vivir nuestra vida.

Con motivo del orgullo le hemos pedido a algunos de los presentadores y locutores de LOS40 que nos digan una canción que les inspire tolerancia, libertad e igualdad (valores por los que lucha constantemente el colectivo LGBT+). El resultado es una Playlist que no solo inspira vida, también amor.

Beautiful Ones – Hurts

Arturo Paniagua elige Beautiful Ones del dúo británico Hurts. Una oda a todas aquellas personas diferentes: “Esta canción es una celebración de la individualidad, la diversidad y de la riqueza que supone ser, vestir y amar diferente a cualquier otra persona. En concreto el videoclip encierra conceptos terribles y absolutamente reprochables como el odio y la brutalidad, contrapuestos con la belleza o el derecho a ser quien uno quiera”.

Same Love - Macklemore & Ryan Lewis ft Mary Lambert

Same Love del rapero Macklemore y Ryan Lewis es una crítica a la sociedad y al miedo que tienen algunos de lo diferente. Es la elección de Gema Hurtado, quien subraya la frase de “And I can’t change, even if tried, even if I wanted to” (“no puedo cambiar, aunque lo intente, aunque quiera).

Hair – Lady Gaga

La cantante ya es un icono del colectivo LGTB+ en sí, por lo que no es de extrañar que sus canciones exalten la libertad y la diversidad. Por ello, Xavi Martínez escoge el tema Hair. “Me gusta la simbología que utiliza Lady Gaga con el pelo y la libertad. En la canción dice que lo lleva como le da la gana, porque es libre de hacerlo”.

Heroes – Ans Zelmerlow

Oscar Martínez elige Heroes, no solo porque Eurovisión es un icono LGTBI, sino porque también fue un éxito brutal en Europa.

Live Your Dreams - Soraya

Además, el DJ también recomienda Live Your Dreams para estos días. “Hay artistas que se han unido al movimiento LGBTI desde sus inicios. Recuerdo una sesión en Madrid Pride hace cuatro años, pinchando este tema…¡una locura!”, rememora Óscar.

I Want To Break Free – Queen

Cris Regatero tiene claro una de sus porpuestas, I Want to Break Free: “Freddie Mercury es un icono y punto”.

Walk On The Wild Side – Lou Reed

Regatero también escoge Walk On The Wild Side. Otro canto a la diversidad. “Habla del lado salvaje de Nueva York de los años setenta, donde empezaba a explosionar la liberación sexual”.

Y.M.C.A – Village People

No podía faltar en esta lista Y.M.C.A. este himno del colectivo LGBTI es el escogido por nuestro locutor Edu Naranjo: “Es pensar en diversidad y música y me viene a la cabeza”.

I Kissed a Girl – Katy Perry

Felix Catillo escoge el hit de Katy Perry I Kissed a Girl. Otro canto a la liberación sexual que ya ha cumplido diez años.