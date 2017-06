Artistas adictos a la tinta

Los tatuajes están de moda, eso es un hecho. Hemos pasado de horribles dibujos carceleros de los 80 a sofisticadas obras de arte.

Los artistas son grandes galerías de los mejores tatuadores del mundo y en algunos casos se han convertido en verdaderos adictos a la tinta. Por experiencia propia sé que en el momento que te haces uno, quieres más. Y algunos no saben cómo parar. Estos es la selección favorita de LO+40.

Maluma es una gran fanático de este arte y empezó tantuándose su nombre artístico, una unión de los nombres de sus familia. Pero nos encanta el búho, tanto por su belleza como por el significado. El artista se lo hizo como un guiño a una de sus cualidades preferidas, la sabiduría.

Justin Bieber tiene uno de los torsos más adornados de la industria musical. Tiene grandes maravillas en el brazo y un increíble león en el pecho. Pero el que más nos sorprende es este que se hizo un día entre amigos.

Desde luego es de un gusto bastante discutible y cutre, pero tiene un significado de fondo que nos hace olvidar toda la estética:

Miro hacia atrás en un montón de cosas en mi vida, los errores, las inseguridades, y aunque he sentido que he perdido mucho tiempo también me hace querer ser mejor. Para mí personalmente quiero trabajar todos los días para ser mejor a los 70.